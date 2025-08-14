BOŽIĆ PORUČILA MARTI KOS: Pozivam vas da iz prve ruke svedočite stvarnosti - pridružite mi se u poseti kancelarijama SNS
ČLAN predsedništva SNS Sandra Božić poručila je Marti Kos, evropskoj komesarki za proširenje, da prave demokratske vrednosti ne mogu biti selektivne, već da moraju štititi sve pojedince.
- Pozivam vas da iz prve ruke svedočite stvarnosti koja stoji iza protesta koje ste javno podržali. Pridružite mi se u poseti kancelarijama Srpske napredne stranke dok ih takozvani „građani“ napadaju kamenjem, bakljama i improvizovanim oružjem. Stanite uz novinarku Branku Lazić, koja se mesecima suočava sa neprestanim uznemiravanjem i zastrašivanjem samo zbog izveštavanja sa istih tih protesta.
Prave demokratske vrednosti ne mogu biti selektivne. One moraju štititi sve pojedince, bez obzira na političku pripadnost. Ako Evropska unija zaista stoji iza ovih principa, njeni predstavnici bi trebalo da budu spremni da ih brane ne samo u izjavama, već i ličnim prisustvom tamo gde su te vrednosti ugrožene - objavila je Božić na mreži X.
