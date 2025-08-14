Politika

U TOKU SINHRONIZOVAN NAPAD: Razbiti Srbiju, Srpsku - poniziti Srbe gde god da žive (FOTO)

В. Н.

14. 08. 2025. u 09:55

U TOKU je sinhronizovan napad, koji ima jedan cilj - razbiti Srbiju, Republiku Srpsku, razvlastiti i poniziti Srbe gde god da žive.

У ТОКУ СИНХРОНИЗОВАН НАПАД: Разбити Србију, Српску - понизити Србе где год да живе (ФОТО)

Foto: Printksrin

I dok su blokaderi u Srbiji sinoć sprovodili jezivo nasilje, islamistički mediji likovali su dok su izveštavali o tome.

Tako se na portalu Slobodna Bosna pojavio članak pod naslovom "Ekskluzivno iz Srbije: Uskoro rušimo Vučićevu vlast, neka se pripremi i vlast u Banjaluci".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!