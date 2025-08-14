U TOKU SINHRONIZOVAN NAPAD: Razbiti Srbiju, Srpsku - poniziti Srbe gde god da žive (FOTO)

U TOKU je sinhronizovan napad, koji ima jedan cilj - razbiti Srbiju, Republiku Srpsku, razvlastiti i poniziti Srbe gde god da žive.

Foto: Printksrin

I dok su blokaderi u Srbiji sinoć sprovodili jezivo nasilje, islamistički mediji likovali su dok su izveštavali o tome.

Tako se na portalu Slobodna Bosna pojavio članak pod naslovom "Ekskluzivno iz Srbije: Uskoro rušimo Vučićevu vlast, neka se pripremi i vlast u Banjaluci".