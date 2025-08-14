Politika

BLOKADERI TERORISTI PALE ŽIVE LJUDE, TUKU, PSUJU I PRETE: Za to vreme Šolakovi mediji potpiruju vatru (VIDEO)

В. Н.

14. 08. 2025. u 09:42

BLOKADERI sa svojim mentorima žele da izazovu građanski rat u Srbiji.

БЛОКАДЕРИ ТЕРОРИСТИ ПАЛЕ ЖИВЕ ЉУДЕ, ТУКУ, ПСУЈУ И ПРЕТЕ: За то време Шолакови медији потпирују ватру (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Blokaderi teroristi zapalili su i lomili prostorije SNS-a. Nisu davali članovima da izađu napolje.

Tukli su čoveka nasred ulice dok je on nepomično ležao. Gađali su i psovali policiju. 

Za to vreme Šolakovi mediji izveštavaju da "građani" gađaju policiju.

Blokaderi su ponižavali jednog mladića, tukli ga i terali da se skine go. Uzvikuju "j... ga".

Za to vreme N1 i Nova S blokaderske terorista nezivaju "građanima", opravdavajući ih i pozivaju na nasilje.

