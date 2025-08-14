BLOKADERI TERORISTI PALE ŽIVE LJUDE, TUKU, PSUJU I PRETE: Za to vreme Šolakovi mediji potpiruju vatru (VIDEO)
BLOKADERI sa svojim mentorima žele da izazovu građanski rat u Srbiji.
Blokaderi teroristi zapalili su i lomili prostorije SNS-a. Nisu davali članovima da izađu napolje.
Tukli su čoveka nasred ulice dok je on nepomično ležao. Gađali su i psovali policiju.
Za to vreme Šolakovi mediji izveštavaju da "građani" gađaju policiju.
Blokaderi su ponižavali jednog mladića, tukli ga i terali da se skine go. Uzvikuju "j... ga".
Za to vreme N1 i Nova S blokaderske terorista nezivaju "građanima", opravdavajući ih i pozivaju na nasilje.
