BLOKADERI TERORISTI PALE ŽIVE LJUDE, TUKU, PSUJU I PRETE: Za to vreme Šolakovi mediji potpiruju vatru (VIDEO)

BLOKADERI sa svojim mentorima žele da izazovu građanski rat u Srbiji.

Blokaderi teroristi zapalili su i lomili prostorije SNS-a. Nisu davali članovima da izađu napolje.

Tukli su čoveka nasred ulice dok je on nepomično ležao. Gađali su i psovali policiju.

Za to vreme Šolakovi mediji izveštavaju da "građani" gađaju policiju.

Blokaderi su ponižavali jednog mladića, tukli ga i terali da se skine go. Uzvikuju "j... ga".

Za to vreme N1 i Nova S blokaderske terorista nezivaju "građanima", opravdavajući ih i pozivaju na nasilje.