"POKUŠALI SU DA NAS UBIJU, DA NAS ZAPALE": Vučević o divljačkom nasilju blokadera
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević govorio je o divljačkom nasilju blokadera koje se dogodilo protekle noći.
- Nadam se da su svi povređeni dobro, po informacijama direktorke KCV 65 ljudi je povređeno, 10 policajaca, 7 kobri je teško povređeno, mnogo devojaka, mnogo momaka. Nemam dilemu da su blokaderi pokušali da nas ubiju, bukvalno da nas ubiju i da nas zapale u prostorijama SNS. Nije to bio napad da se razbije izlog ili pocepa plakat - rekao je Vučević.
O napadu na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu, lider SNS kaže:
- Nije bilo pucnjave, jedan metak je ispalio u vazduh. Da nije to uradio, nisam siguran da bi preživeli. Taj napad, kada je došlo do upotrebe vatrenog oružja, dešava se sa zadnje strane naše stranačke prostorije u Novom Sadu. Prvo su napali prostorije u Stražilovskoj ulici, odbranili smo svoje prostorije, bili su naoružani šipkama, drvenim motkama, ciglama, štanglama, topovskim udarima, svim živim i neživim što su mogli da ponesu. Kad smo odbranili te prostorije, onda smo se pregrupisali i krenuli na prostorije u Bulevaru oslobođenja.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)