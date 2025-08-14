Politika

"POKUŠALI SU DA NAS UBIJU, DA NAS ZAPALE": Vučević o divljačkom nasilju blokadera

В. Н.

14. 08. 2025. u 09:20

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević govorio je o divljačkom nasilju blokadera koje se dogodilo protekle noći.

ПОКУШАЛИ СУ ДА НАС УБИЈУ, ДА НАС ЗАПАЛЕ: Вучевић о дивљачком насиљу блокадера

Foto: Printskrin

- Nadam se da su svi povređeni dobro, po informacijama direktorke KCV 65 ljudi je povređeno, 10 policajaca, 7 kobri je teško povređeno, mnogo devojaka, mnogo momaka. Nemam dilemu da su blokaderi pokušali da nas ubiju, bukvalno da nas ubiju i da nas zapale u prostorijama SNS. Nije to bio napad da se razbije izlog ili pocepa plakat - rekao je Vučević. 

O napadu na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu, lider SNS kaže:

- Nije bilo pucnjave, jedan metak je ispalio u vazduh. Da nije to uradio, nisam siguran da bi preživeli. Taj napad, kada je došlo do upotrebe vatrenog oružja, dešava se sa zadnje strane naše stranačke prostorije u Novom Sadu. Prvo su napali prostorije u Stražilovskoj ulici, odbranili smo svoje prostorije, bili su naoružani šipkama, drvenim motkama, ciglama, štanglama, topovskim udarima, svim živim i neživim što su mogli da ponesu. Kad smo odbranili te prostorije, onda smo se pregrupisali i krenuli na prostorije u Bulevaru oslobođenja.

