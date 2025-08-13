VUČIĆ JASAN: Biće pohapšeni svi koji su želeli Srbiju da uvuku u građanski rat!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz sedišta MUP u Palati Srbija.
Ukupno je blokadera bilo 3084 u maksimumu, na svim lokacijama, a 1695 u Novom Sadu, naveo je predsednik.
- Na svim lokacijama su napadali policiju i građane koji drugačije misle, lomili stakla na lokalima, ne samo na prostorijama svojih političkih protivnika, već i na drugim lokalima - izjavio je on.
Kaže da će gledati da budu pohapšeni ljudi koji su želeli da Srbiju uvuku u građanski rat.
- Ali, milosti za batinaše, huligane, nasilnike i siledžije neće biti - kazao je on.
Preporučujemo
JEZIVO: Pogledajte - Blokaderi sprovode nasilje u Novom Sadu (VIDEO)
13. 08. 2025. u 23:21
BLOKADERSKE USTAŠE BEŽE OD POLICIJE: Snimak iz Nemanjine (VIDEO)
13. 08. 2025. u 23:14
BLOKADERI POZIVAJU NA SMRT ČLANOVA SNS: "Udri bagru, nema milosti!“
13. 08. 2025. u 23:10
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)