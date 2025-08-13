POVREĐEN POLICIJSKI SLUŽBENIK Ministar Dačić: U Novom Sadu je došlo do napada na građane od strane blokadera

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić obraća se povodom večerašnjeg divljanja blokadera u Novom Sadu.

Foto: Tanjug

- U Novom Sadu je došlo do napada na građane, pristalice Srpske napredne stranke, koji su stajali ispred svojih prostorija u Stražilovskoj ulici. Za sada je povređen jedan policijski službenik, ali verovatno ima još povređenih. Došlo je do masovnog napada, policija je morala da interveniše i da uspostavi javni red i mir. Napada i na policiju i na članove SNS-a ima napada i u drugim gradovima - rekao je ministar Dačić.