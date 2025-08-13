POVREĐEN POLICIJSKI SLUŽBENIK Ministar Dačić: U Novom Sadu je došlo do napada na građane od strane blokadera
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić obraća se povodom večerašnjeg divljanja blokadera u Novom Sadu.
- U Novom Sadu je došlo do napada na građane, pristalice Srpske napredne stranke, koji su stajali ispred svojih prostorija u Stražilovskoj ulici. Za sada je povređen jedan policijski službenik, ali verovatno ima još povređenih. Došlo je do masovnog napada, policija je morala da interveniše i da uspostavi javni red i mir. Napada i na policiju i na članove SNS-a ima napada i u drugim gradovima - rekao je ministar Dačić.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
