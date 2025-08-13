Politika

POVREĐEN POLICAJAC U NOVOM SADU PRILIKOM DIVLJANJA BLOKADERA: Oglasio se MUP

В.Н.

13. 08. 2025. u 21:04

U NAPADU protestanata na prostorije Srpske napredne stranke, večeras, u Stražilovskoj ulici, povređen je policijski službenik Policijske uprave u Novom Sadu.

ПОВРЕЂЕН ПОЛИЦАЈАЦ У НОВОМ САДУ ПРИЛИКОМ ДИВЉАЊА БЛОКАДЕРА: Огласио се МУП

Foto: Printscreen

Posle neprijavljenog javnog okupljanja u Kampusu novosadskog Univerziteta, učesnici su, u Stražilovskoj, gađali topovskim udarima i bakljama prostorije SNS.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve zakonom predviđene mere i radnje, kako bi očuvali imovinu, bezbednost građana i javni red i mir na području Novog Sada.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!