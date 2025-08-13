"NE DAMO VAM SRBIJU, JER ZA NAS JE ONA SVE" Vučić objasnio - Zašto su napadi na severu Srbije najžešći
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se ispred sedišta SNS na Savskom vencu.
Objašnjava zašto su napadi na severu Srbije najžešći.
- Zašto tako ostrašćeno kidišu na naš narod, svetinje, zastave, trobojku, baš u Novom Sadu, Vrbasu, Palanci... Nemojte da zaboravite da je oslobodilačka jogurt revolucija krenula iz Palanke, završila u Novom Sadu, oslobađanjem od automaških i separatističkih snova. Zato hoće da je vrate na početak i da nam kažu da će Vojvodina da bude neka posebna država. Naš odgovor im je potpuno jasan - ne damo vam Srbiju, da je uništite i da je rasparčate i uvek ćemo da je čuvamo. Jer za nas Srbija je sve - poručio je predsednik.
BONUS VIDEO:
"VESELI SE SRPSKI RODE!" Ori se pesma u Somboru, veliki skup podrške predsedniku Vučiću
