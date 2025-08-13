Politika

ANS: Najoštrije osuđujemo sramno i pristrasno izveštavanje N1 sa protesta u Vrbasu

13. 08. 2025. u 11:01

ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije osuđuje sramno i pristrasno izveštavanje N1 sa protesta u Vrbasu.

АНС: Најоштрије осуђујемо срамно и пристрасно извештавање Н1 са протеста у Врбасу

Foto: Printskrin

- Novinar koji je u programu držao kamenicu i nosio šlem, relativizovao je nasilje nad policijom i opravdavao nasilnike, kršeći svaki etički princip profesije. Pozivamo sva udruženja i medije da osude ovakvo manipulativno i neprofesionalno izveštavanje, jer novinarstvo ne sme služiti lažima i podsticanju nasilja - navodi se u saopštenju ANS-a.

