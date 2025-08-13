"VIŠE SE NEĆEMO POVLAČITI NIGDE" Vučević: Svi ste videli ko sprovodi nasilje - branićemo se još odlučnije i hrabrije (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da su napadi na prostorije SNS u Vrbasu, Bačkoj Palanci i drugim mestima u Srbiji rezultat svega što se spremalo i ''pumpalo'' prethodnih devet meseci i naveo da je reč o najogoljenijem nasilju blokadera koji napadaju građane, policajce i sve koji ne misle kao oni.

Foto: Novosti

- Ono što je za mene, pored najogoljenijeg nasilja, što je dodatno odvratno da tajkunski mediji mesecima plasiraju da oni koji pozivaju da se linčuju drugi ljudi, su građani. A ljudi koji brane svoje domove, kuće, e ti ljudi su nasilnici i batinaši. Ono juče je bilo užasno, pre svega u Vrbasu, a onda i u Bačkoj Palanci, a onda su pozvali da se napadnu i naše prostorije u Nišu, Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu - kazao je Vučević na konferenciji za medije u sedištu SNS-a.

On se zahvalio svim patriotama, koji su, kako kaže, branili državu i stranku i pružili otpor.

- Ovo su samo pijuni koji izvršavaju naloge političara. Zato što vam je to potrebno da biste opravdali svoje proteste. Videćete, oni sprovode nasilje, a onda im je tobož to motiv da pozovu na novo nasilje. Sve maske su pale, svi ste videli ko sprovodi nasilje - kaže.

Vučević je istakao da veruje da će policija utvrditi i izvesti pred lice pravde sve počinioce.

- Još jednom da poručim, više se nećemo povlačiti nigde. Više nam nikada nećete razbijati prostorije. Koliko god da nas bude, mi ćemo se boriti da ne damo na svoje, a vaše nikada nismo dirali. Oni nose suzavce, kamenice, cigle i šipke i gađaju ljude i to rade mesecima. Onaj ko im pruži otpor, ne samo da dobije kvalifikaciju da je batinaš, već vrlo brzo bude procesuiran. Ne dirajte nas, branićemo se. Dirate nas i napadate nas, branićemo se, još odlučnije i hrabrije - navodi predsednik SNS-a.

- Svuda i na svakom mestu otpor blokaderima - poručio je.

- Oni ne mogu da podnesu kako nas juče nisu prebili i ponizili. Oni koji su pozivali da se ide na naše stranačke prostorije, to su nasilnici blokaderi. Mislim da policija često previše dopušta blokaderima, ako je prema nekom tolerantna policija, onda je prema blokaderima. A ne vidim da to baš daje rezultata, u kontekstu da se blokderi smiruju. Kada bi nas prebili, oni bi rekli da je to legitimno. Ako se patriote odbrane, oni postiju nasilnici, a blokaderi žrtve - kaže Vučević.

On ističe da su blokderi juče pokušavali da zatvore ljude u stranačke prostorije.

- Svuda su naši ljudi pružili otpor i nigde se nisu povukli. Dragan Vasiljević nije portparol predsednika države i izneo je korektno šta se juče desilo. Ponavljam da mi nikada nismo pozvali nekog našeg člana, simpatizera, da napada nekoga. Mi nismo pozivali na nasilje i napade, već na odranu. Odbrana je legalna i legitimna. To što rade je čisto, ogoljeno nasilje, čist fašizam. Samo još nisu došli na nivo fizičke likvidacije, ali su na korak od toga - rekao je lider naprednjaka.

Kako navodi, sve što se dešava prvo se može čuti u opozicionim medijima, a posle to videti na ulicama.

Govoreći o pomenutim medijima, Vučević kaže da su izgubili i privid objektivnosti.

- Oni ovo pumpaju godinama. Oni su zvučnici i mikrofon blokaderske revolucije, isključivo se bave time. Odavno su izgubili epitet medija. Sve što rade, rade u cilju dalje destabilizacije, rade u cilju sprovođenja obojene revolucije.

On dalje navodi da blokaderi pozivaju na napade na druge ljude.

- Ne može batinaš da bude onaj koji se brani. Nije normalno da napadate one koji drugačije misle. Ko god im pruži otpor, dobije na desetine napada medijskih, društvenih, u nameri da se dehumanizuju ljudi. To im je matrica. To pre svega rade predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. On je prirodna meta za njih, to pumpaju 12 godina svaki dan, samo što sada nemaju više iole razuma da to objasne, pa su prešli na ogoljeno nasilje. Ko vama daje prava da idete po tuđim kućama? Oni sve vreme prizivaju da se neko napadne. Kada im pružite otpor, vi ste batinaš, kapuljaš, plaćenik... Oni sve lepe epitete imaju za sebe, samo se baš lepo ne ponašaju.

Kako kaže, blokaderi putem svojih medija, pokušavaju da sve kolektivno naprave ludim.

- Tako nas ubeđuju, da kada predsednik kaže da će narod morati da se odbrani od blokadera, da poziva na nasilje. E ti ljudi koji ne daju na sebe, oni se proglašavaju za batinaše. E to su ti trikovi i prevare. Ovo što izgovaraju su primeri kako se sprovodi obojena revolucija. Predsednik je upozorio da će zbog ovoga što blokaderi rade, doći do porasta nasilja. Iskuljčivo su odgovorni lideri opozicionih stranaka, njihovi mediji i oni najgori nasilnici, ideološke ustaše, koji nose šipke, kamenice, pozivajući da se napadnu nečije prostorije i ljudi - zaključio je Vučević.