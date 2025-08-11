Politika

KNEŽEVIĆ: Nadam se da nam neće zameriti Picula i onaj Sokolić ako zatražimo pomoć od Srbije da nam pomogne u gašenju požara

11. 08. 2025. u 15:53

MILAN Knežević lider DNP napisao je na društvenoj mreži Iks status a povodom požara u Crnoj Gori i pomoći koju je ta zemlja zatražila od Srbije.

- Nadam se da nam neće zamjeriti Tonino Picula i onaj Sokolić i blokirati poglavlja, ako zatražimo pomoć od Srbije da nam pomogne u gašenju požara i pošalje onaj najmoderniji ruski helikopter "Kamov". Ili da čekamo NATO da nam pošalje čizme za lijevu nogu broj 36 i lutku za naduvavanje kao u vreme poplava 2010 - napisao je Milan Knežević. 

