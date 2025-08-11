Politika

UBICE KAO IZVESTIOCI: Šešelj o ustaši Piculi i zločinačkoj fotografiji predstavnika EU

Novosti online

11. 08. 2025. u 15:52

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je postavljanje Tonina Picule za izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju jasan šamar Srbiji koga se Brisel neće odreći.

УБИЦЕ КАО ИЗВЕСТИОЦИ: Шешељ о усташи Пицули и злочиначкој фотографији представника ЕУ

Foto: Printskrin Tanjug TV

Ističe da je Picula ubijao Srbe kao ustaša u zločinačkoj akciji "Oluja", a o čemu svedoči i fotografija koju je objavio sam Picula.

- Koliko je Srba ubio, to ne znam tačno, ali je ubijao. EU traži samo ubice Srba da budu izvestioci o Srbiji jer EU je nasleđe Adolfa Hitlera. Ono što je Hitler pokušao oružanim putem da ostvari, pa napravio grešku napadom na Sovjetski Savez, sada su zapadni Evropljani postigli na drugi način - kazao je Šešelj za Tanjug TV.

Podseća da je i deda Analene Berbok bio nacista.

- U kanadskom parlamentu su doveli istaknutog nacistu iz Ukrajine da ga tamo slave i veličaju kad je Zelenski bio u poseti. AMerikanci su pokupili sve ono što su smatrali vrednim kod nacista - podsetio je lider radikala.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LETO UZ ŠAMPIONE – Više od 100 mališana besplatno treniralo sa proslavljenim sportistima

LETO UZ ŠAMPIONE – Više od 100 mališana besplatno treniralo sa proslavljenim sportistima