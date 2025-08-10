DOKLE SE SJEĆAMO PROŠLOSTI, TOLIKO ĆEMO TRAJATI!
Al heroju topolskome, Karađorđu besmrtnome; Sve prepone na put bjehu k cilju dospje velikome: Diže narod,krsti zemlju,a varvarske lance sruši; Iz mrtvijeh Srba dozva,dunu život srpskoj duši.
Evo Mitropolit Budimljansko Nikšićki Metodije uđe u vijenac Kosovskog zavjeta.Srbi nakon strašnih Litija, zaspali kao jagnje na mladoj zravi i suncu i čekaju makaze za šišanje duše i tijela.
Počesmo Litijsko oboženje pa zastadosmo a nakon 30.avgusta malo što promijenismo.Đukanovićka dinastija zvekće po Belvederima i „Bebi“ firme rade ,sina Blaža a Alen sestrić kupuje te kupuje i krsta od tri prsta ostati neće u Montemegriji.Nato jaram steže a EU će da zategne tako, da kokot pjevati neće a kokoškice će kljucati stanac!!
E kukavna Crna Goro u Ad si se pretvorila.,Kako ovoliko ogreznu u ambisni Titoizam? Mada si lutala i za vrijeme Vloisavljevića i Crnojevića i bila naperila katolizmu i Papskoj kruni? „Prokle mati od nevolje sina? Spasi presto Petrovića od planine Njegoš? U prvom Velikom ratu odmah pidigoste bijelu zastavu a kralj sa koferima zdimi u Italiju a šurovao sa mlecima i navalio Osmajlije na kosti još žešće. Pitamo tek rođene novokomite? Ko odlobodi Crnu Goru od švabe , 1914- 1918?
Nesrećni Srbi nikada da se otrijezne i evo fašista Broz cveta po Montenegru i Vučićevoj Srbiji. Uvalila se kuka i motika „šalabajzera“ na Biogradu na mutnoj vodi.O prokleto srpstvo ugašeno, što svakodnevno izdavaš Lazara i Miloša? Bog se dragi na Srbe razljuti!!!
Rodio se pregalac mitropolit Metodije da zbori i tvori u grebenu titoista i zapadnih gmizavaca vlastoljublja.
Evo zakitili ste čitavu Čarnu Goru sa ustaškim titoistima i svake godine ljubite najvećeg planetarnog ubicu Srba i svog Pravoslavlja, zajedno sa Vatikanom i Anglosaksonskom hazarskom ložom. Titoistički Narodni heroji su u krvi ogrezli i napunili svaku jamu i škrip sa braćom i komšijama i kumovima.
Oko trideset hiljada je u Montenegru bezgrobnih grobova a pred kraj Drugoga velikoga rata poubojali ste svo crkveno sveštenstvo i nedužni narod a vrlu pomoć ste imali od Engleskih aviona koji su sijali bombe i na vaš Titograd sa oko 2000 nedužnih žrtava i sve gradove iskasapili ?
Podižete palom fašisti bistu u Tološe i čuvate nekakav natpis u Morinju za dodvoravanja ustašama i diljem Crne Gore dišu narodni heroji ubice: staraca, žena, đece a onda snimali lažne filmove sa ubistvima otadžbinskih boraca đenerala Draže Mihailovića, prvog ustanika protiv fašista i nacista i ustaša i Skenderbegovaca.Odmah im se priključili slavni ptegaoci od Prvoga rata da brane narod od pokolja ustaša , fašista i titoista- komunističkih zlikovaca.
Prvi među prvima je i vojvoda Pavle Đurišić, vitez od ustaškog noža i kama za vađenje očiju.Spasio je Pavle sa časnim ustanicima mnoge suze majki sa tek rođenim bebama?
Montenegro se pretvorio u nacistički logor protiv srpskog i pravoslavnog naroda. Izrodili se ešaloni preko Prijestolnice sa ogrlicama Belveder trnja da zatruju svako pravoslavno biće i predaju zapadnom jjudi, Antihristu i stođaolu sa četiri noge? Cilj je da se sve džombosa i zatre Petrovićka Crna Goea i Svetosavlje.
Poubijaste sa zapadnom udbom nosioce SPC i Peavoslavlja : Amfilohija, Atanasija, Irineja, Artemija, Miloša i dr. i zato za vaše nečasne udbaške advokate je udbaško prozapdno sudstvo važnije od majke Istočne Crkve.Titoisti sada želite opet krvavi pir u vašem Montenegru? Napadali ste Ostrošku Svetinju, srušili sahrane objekte i crkve i protjerali i poubijali svo sveštenstvo SPC u Crnoj Gori, srušili i pretvorili crkve za staje stoke i vukodlaka a pretežno mazgi?
Srušili ste kapelu Vladike Rada- Lovćenskog Tajnovidca, gđe je trećina kosti i više nestala od vaše Austrougarske golgote u Prvom velikom ratu.
Tačno je da smo prespavali hapšenje i otimačine diljem Crne Gore nakon zbacanja zloglasnog režima Đukanovića nakon avgusta 2020.
Trebala je nama jedna Nađa Kaveči- Glavni rumunski tužilac i danas Crna Gora bi bila na putu totalnog ozdravljenja kao suverena i nezavisna država sa poštovanjem tradicija svih građana ako hoćemo bratsko pimirenje.
Mi ne branimo nikome da iskaže nacionalno opredjeljenje bez obzira na lažni kod kod novokradica i otimačine nasleđa?
Doveli ste NATO okupaciju u svim segmentima, Crkva se jedina drži a sve ostalo na klimavim nogama i ne daj Bože novog- starog bratoubistva.
Novo komiti- neznate da su Komiti, herojska vojska za oslobođenje od Turaka i Austrougara, već nasjedate na udbaške podatke kvaziistoričara i publicista Momtenegra.
U fukare oči od splačine , veli slavni pjesnik Rade Tomov Petrović – Njegoš.
Ne daj se slavni srpski rode, navalila ala i vrana ali nije prvi put da mnogi Srbi gmižu. Do slobode se dolazi mukotrpno, tek smo počeli, a nesloga stara srpska bolest. Jugoslavija najveća Grobnica a titoizam neizlečiva srpska bolest kojoj za sada nema lijeka već lelek Srba -neokomunista sa lažima više od osam vjekova koje ne tamne, naprotiv zelene!!!!
Zna Dušana rodit Srpka, zna dojiti Obiliće al heroje ka Požarske,divotnike i plemiće!!!!
Nebeski Motropolit Amfilohije kliče i kune „oštrojeviće neznanja i zablude“ a Nebeska liturgija danoćno traje i bodri Pregaoca i viteza srca Obilića Ljubišu Ostojića- Mitropolita Budimljanskonikšićkog Metodija i Mitropolita Crnogorskoprimorskog Joanikoja !!!
Bježi grdna kletvo s roda – zavjet Srbi ispuniše!!!
(Piše: Ilija R- Miljanić – Gromovni)
