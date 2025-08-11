PICULU BI U SRBIJI MOGLI DA DOČEKAJU SAMO BLOKADERI: Intervju - Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Narodnoj skupštini

SVAKI dolazak Tonina Picule u Srbiju bio bi doživljen kao provokacija. Iskreno, ne znam ko bi ga dočekao osim eventualno blokadera i parlamentarne opozicije, jer su mu se onako neukusno dodvoravali. Zato mi deluje licemerno reagovanje Dragana Đilasa, jer Picula nije prvi put saopštio da je učestvovao u ratu protiv Srba, već se time hvalio godinama unazad. Internet je pun njegovih fotografija u maskirnoj uniformi i sa "kalašnjikovom" u rukama. Zato su neki ljudi reagovali na njegov dolazak u Srbiju, a Marinika Tepić mu se javno izvinjavala zbog tih reakcija. Sam Đilas je trčao da se viđa sa Piculom i tajno i javno i u njemu je tražio saveznika za rušenje predsednika Vučića.

Foto Nikola Rogan

Ovako za "Novosti" šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Milenko Jovanov, odgovara na pitanje da li očekuje da izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ponovo dođe u našu zemlju, nakon što se, na 30. godišnjicu "Oluje", na društvenim mrežama "pohvalio" da je učestvovao u zločinačkoj akciji, objavivši i fotografiju u uniformi hrvatske vojske i sa puškom u ruci. On dodaje da je novost da je i komandant hrvatske jedince "Crne mambe" saopštio da je Picula bio njegov vojnik još od 1991. godine.

- Zato se i postavlja pitanje da li je Picula učestvovao u nekim ratnim zločinima, ili je "samo saučesnik" u najvećem etničkom čišćenju posle Drugog svetskog rata - ukazuje Jovanov.

Mislite li da će Picula ostati na mestu izvestioca za Srbiju?

- Da li će ostati na mestu na kome je ili ne, zaista ne znam, ali ne vidim kako osoba poput njega može da doprinese ugledu i poverenju u instituciju koju predstavlja. Uostalom, ako njega sklone, možda na to mesto stave Bartulicu. U suštini su isti, podjednako mrze sve srpsko, a i Bartulicu blokaderi obožavaju, pa mu se keze i mašu sa balkona dok govori o krivici Srbije i Srba za sva zla ovog sveta. Šalu na stranu, ne znam šta će Evropski parlament da radi, ali ako misle da "crna mamba" Picula može da nastavi da radi ovaj posao, rekao bih da greše. Da je bilo mrve odgovornosti nikada ga ne bi ni stavljali na tu poziciju.

Blokaderi najavljuju "vrelu jesen" i velike proteste, ne bi li tako izvršili pritisak na vlast da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Da li su izbori rešenje za izlazak iz višemesečne društveno-političke krize u kojoj se Srbija nalazi?

- Obojena revolucija je propala i više nema šanse da blokaderi izvedu promenu vlasti na ulici, što im je od početka bio jedini cilj. To što sada bauljaju ulicama kao utvare neke i što najavljuju svašta, njihova je stvar. Mi ćemo kao i do sada biti strpljivi, trpeljivi do krajnjih granica, sa punim poverenjem u odluke predsednika Vučića i nećemo se zaletati i padati na njihove provokacije. Da li će u nekom momentu izbori biti rešenje, videćemo. Odluka će svakako biti doneta u skladu sa interesom Srbije, kako je predsednik Vučić i rekao, a ne u skladu sa predomišljanjem blokadera koji su pretili radikalizacijom kada su im pre nekoliko meseci ponuđeni izbori i referendum.

Opozicija neprestano govori o unapređenju izbornih uslova i kritikuje rad radnih grupa u Narodnoj skupštini, i istovremeno napušta te grupe i odbija dijalog. Kako vi vidite takav pristup opozicije?

- Kada nemate nikakvu politiku, a bavite se politikom kao poslom, to je kao da se bavite fudbalom bez lopte i golova. Priznaćete da nema previše smisla. Zato su im i potezi takvi. Mi smo na sastancima sa njima slušali takve gluposti oko biračkog spiska, da je to neverovatno. U jednom momentu se prešlo i na polje natprirodnog, kada su iz Zeleno-levog fronta pričali o svojim strahovima u vezi sa biračkim spiskom, pa je valjda trebalo da im neko saliva olovo, da se oslobode toga... Mi ćemo se boriti za realizaciju politike predsednika Vučića što znači jaku ekonomiju, nove puteve, veće plate i penzije, ozbiljnu međunarodnu politiku, dalje čuvanje nacionalnog dostojanstva, a oni neka rade šta god misle da treba.

Nedavno je Narodna skupština Srbije usvojila izmene tri medijska zakona, u okviru preporuka ODIHR za unapređenje izbornih uslova. Kada bi mogao da bude formiran Savet REM i koliko će vremena biti potrebno da se sprovedu i zažive sve preporuke ODIHR?

- Videćemo. Trudimo se da sve završimo u najkraćem mogućem roku, ali je teško realizovati te planove kada treba da sarađujete sa ljudima koji se nadure kao razmažena derišta i napuste čitav proces ako nije sve po njihovom.

Kako gledate na ocene Ivice Dačića da je, kada je reč o Briselskom sporazumu, Evropska unija prevarila Srbiju jer, umesto da bude garant ovog dokumenta, ništa nije učinila da Priština sprovede svoje obaveze?

- Voleo bih da gospodin Dačić nije u pravu, ali nemam nijedan argument u prilog toga da greši. Srbija je sve učinila, pokazala dobru volju za saradnju, za mir i razvoj. I dalje se trudimo da to tako i ostane i strpljivo očekujemo takvo ponašanje i od EU i od druge strane. Vreme će pokazati da je uvek u pravu onaj koji želi mir.

Da nam se Darko što pre vrati Vaš stranački kolega Darko Glišić doživeo je težak moždani udar te je, i pored toga što smo sve videli uživo u televizijskom programu, bio meta uvreda i zluradih komentara na društvenim mrežama? Da li takvo ponašanje prema političkom neistomišljeniku pokazuje kakva je u stvari politička i društvena klima u Srbiji? - Ne bih rekao. Mislim da se svako pristojan i normalan, bez obzira na političko opredeljenje, zgrozio nad seirenjem i neljudskim ponašanjem nekih opozicionih političara i aktivista. Prosto, postoje neke stvari koje nemaju veze sa političkim opredeljenjem, već sa kućnim vaspitanjem i mentalnim zdravljem. Plašim se da su neki pokazali da im manjka i jedno i drugo. U svakom slučaju od srca želim Darku da se što pre vrati svojoj porodici i svom poslu u Vladi i Srpskoj naprednoj stranci

Da li Beograd treba u potpunosti da obustavi dijalog o normalizaciji odnosa sa Prištinom?

- Ne. To bi bio katastrofalan, kapitulantski i kukavički potez. Najlakše je pobeći. Teško se boriti. Svaki dan. Neprekidno... To je današnje bojno polje za Kosovo i Metohiju i niko nema pravo da pobegne sa bojnog polja. Kurti bi se tome najviše radovao, jer bi Srbija ponovo za sve bila kriva. Šta, sa druge strane, Priština i njeni sponzori ne bi mogli da sprovedu zato što mi ne učestvujemo u razgovorima? Jasno je, sve bi mogli da realiziju i bez nas. I šta onda tim potezom dobijamo? Pa ništa. Ovako, dok smo za stolom, možemo da se borimo oko nekih stvari u okviru koji postoji. U tom okviru je Priština čedo svojih sponzora, neke od najmoćnijih zemalja su na njihovoj strani, ponašaju se nefer i nepošteno, ali Kalimero politikom i kukanjem nad nepravdom, kao ni bežanjem od razgovora, nećemo ništa postići. Svesni svih okolnosti moramo da se borimo do ostvarenja svojih ciljeva.

Kako gledate na poslednje događaje u BiH i oduzimanje mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku? Da li je ovo zaista početak kraja dejtonske BiH, kako neki tvrde, ili je moguć povratak na izvorne principe mirovnog sporazuma na osnovu kojih je potom formirana BiH u dosadašnjem obliku?

- Mi iz SNS ćemo biti uz svoj narod i Republiku Srpsku, za razliku od blokadera i parlamentarne opozicije, koji su odmah pohitali da se pridruže napadima na Milorada Dodika i tako dodvore strancima. Zamislite, međutim, da mi u Srbiji oduzmemo, recimo, poslanički mandat nekome od opozicionara zbog izjave koju je dao. Možete li da zamislite reakcije istih onih koji baš to rade predsedniku Dodiku? To je pokušaj obezglavljivanja srpskog naroda u BiH i Republike Srpske. I posle 220 godina, seča knezova je metod obračuna sa Srbima, samo su metode nešto drugačije. Samo oni koji to sprovode treba da znaju i do čega je seča knezova dovela i šta su bile posledice. Da ne bude posle da nisu znali... Mislim i da kreatori ovog haosa više rade na razbijanju BiH nego bilo ko drugi. Jer, da je BiH mogla da izgleda drugačije i da je mir mogao da bude zaključen pod drugačijim uslovima, to bi se i desilo. Nakon krvavog rata, Dejtonski sporazum je doneo mir. Sada se neko setio da pravnim nasiljem nametne ono što je od početka bio plan Sarajeva i Alije Izetbegovića. Pa da su Srbi to hteli, ne bi ratovali protiv toga. Nadam se da će se kreatori ovog haosa dozvati pameti i da će prestati da potpaljuju i raspiruju vatru pod bosanskim loncem, kao i da će razumeti da BiH može da funkcioniše samo po principima Dejtonskog sporazuma sa tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Sve ostalo je eksperiment koji čitav region može da odvede u haos i nesreću.