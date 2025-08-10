ĐILAS ĆE IM BITI ŠEF ČAK I DA SE NE POJAVI NA TOJ LISTI Vučić o izborima: Suprostavićemo se najgorima koji su fakultete pretvorili u svinjac
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku govorio je i o izborima.
O izborima
- Đilas će im biti šef čak i da se ne pojavi na toj listi. I ideološki i finansijski. Oni su veliki favoriti, imaju veliki novac. Ove ljude plaćaju svaki dan, nisu došli oni džabe da farbaju. Plaća se iz različitih donacija, videćete kako se plaćaju blokaderi iz zborova. Iznenadićete se kada vidite koliko je to para i to dođu stotine hiljada evra na račun jednog, pa onda on to deli ostalima po 100, 200 evra. Oni su veliki favoriti, imaju snažne medijske platforme, jaku logistiku. Ali kada prebrojimo glasove oko pola 120, mi ćemo da znamo ko je pobedio. A izbori će biti pre roka. Suprostavićemo se najgorima, koji su fakultete pretvorili u svinjac, kao i najvećim lopovima Đilasu, Aleskiću. - poručio je Vučić.
