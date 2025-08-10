VUČIĆ NAJAVIO ZA JESEN: Održaćemo jedan od većih skupova u Novom Sadu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink govorio je i o svojim diplomatskim obavezama koje mu tek predstoje
Kaže da je septembar težak mesec, ide u Kinu, Japan, Ameriku, biće najveća parada sa stranim gostima.
- Bog zna gde neću biti. Ali održaćemo jedan od najvećih skupova, verujem veći nego 12. aprila u Beogradu. Novi Sad je to zaslužio. Ljudi su trpeli teror kakav niko nigde nije trpeo - kaže Vučić.
TRAMP PRAVI „ZASEDU“ PUTINU NA ALjASCI: Planira punu demonstraciju vojne sile za Ruse - manevre za dominaciju Arktikom
NA više lokacija širom Aljaske u punom jeku je zajednička vojna vežba kombinovanih snaga "Arktička ivica 2025".
10. 08. 2025. u 16:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
