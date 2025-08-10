Politika

VUČIĆ NAJAVIO ZA JESEN: Održaćemo jedan od većih skupova u Novom Sadu

В. Н.

10. 08. 2025. u 19:05

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink govorio je i o svojim diplomatskim obavezama koje mu tek predstoje

Kaže da je septembar težak mesec, ide u Kinu, Japan, Ameriku, biće najveća parada sa stranim gostima.

- Bog zna gde neću biti. Ali održaćemo jedan od najvećih skupova, verujem veći nego 12. aprila u Beogradu. Novi Sad je to zaslužio. Ljudi su trpeli teror kakav niko nigde nije trpeo - kaže Vučić.

