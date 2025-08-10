Politika

DETE LIMANA IMA PORUKU ZA BLOKADERE USTAŠE: Vaša histerija neće zaustaviti izgradnju crkve! (VIDEO)

В.Н.

10. 08. 2025. u 12:15

GRAĐANI su danas u novosadskom naselju Liman poslali jasnu poruku blokaderima ustašama i vratili trobojku koju su blokaderi prekrečili na svoje mesto!

ДЕТЕ ЛИМАНА ИМА ПОРУКУ ЗА БЛОКАДЕРЕ УСТАШЕ: Ваша хистерија неће зауставити изградњу цркве! (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Poručio bih svim komunjarama, izrodima i petokolonašima kojima smetaju srpska trobojka i pravoslavni krst, da njihova histerija neće zaustaviti izgradnju crkve na Limanu, i ako Bog da, već dogodine ćemo imati crkvu u našem kraju - poruka je jednog mladića sa Limana blokaderima koji su juče prekrečili srpsku zastavu, i koji danima poručuju kako "na Limanu crkve neće biti". 

Srpski rodoljubi danas su na Limanu jasno poručili - crkva će se graditi tamo gde je predviđeno.

Pogledajte kako je njihova akcija izgledala:

