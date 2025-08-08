Politika

JOVANOV UPITAO: Da li je "Crna mamba" Tonino Picula lično učestvovao u konkretnim ratnim zločinima?

В.Н.

08. 08. 2025. u 08:54

ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se ponovom na svom Iks profilu o Toninu Piculi, izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju.

Foto Glassrpske

"Da li je izvestilac EP za Srbiju, "Crna mamba" Tonino Picula, lično učestvovao u konkretnim ratnim zločinima, ili je "samo" saučestvovao u progonu više od 220.000 Srba sa njihovih ognjišta?", napisao je Jovanov na Iksu. 

Podsetimo, Jovanov je juče na svom Iks nalogu napisao da je Tonino Picula bio pripadnik hrvatskih "Crnih mambi".

 

