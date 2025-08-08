NA KOCKI JE I POSTOJANJE BiH: Dodikov slučaj stigao na SB UN

SLUČAJ oduzimanja mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, posle presude Suda BiH zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, visokog predstavnika kojeg RS ne priznaje, stigao je i na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Foto: V. Tripić

Najviši organ UN, na zahtev Rusije koji je podržala Kina, trebalo je sinoć u Njujorku da raspravlja o sudbini Dodika, ali i dejtonske BiH, a sednica je bila zatvorenog tipa.

- Za BiH je došao trenutak istine. Ili će dokazati da je zaista pravna demokratska država, te odbaciti politizovanu presudu predsedniku Srpske Miloradu Dodiku, koja je progurana pod zapadnim pritiskom, ili će se svrstati u red Moldavije, Rumunije, Francuske, Nemačke, Austrije, SAD, u suštini celog kolektivnog Zapada, gde licemerno i bahato koriste agencije za sprovođenje zakona u svrhu uništavanja svojih oponenata - saopštila je Ambasada Rusije u BiH.

Dalje ističu da je parodija na demokratiju reakcija Kristijana Šmita, koji je poručio da je, iznenada, neophodno sprovoditi sudske odluke.

- Osoba, koja je napljuvala Savet bezbednosti UN - osnovno telo međunarodnog prava - poziva da se poštuju zakoni koje je on proglasio vršeći pritisak na "nezavisni sudski sistem" - navodi se u saopštenju.

Naglasili su da BiH ne može dozvoliti sebi da napravi istorijsku grešku.

- Zar su ovde, zapravo, zaboravili o njenoj reputaciji "evropskog bureta baruta" u slepoj i besnoj težnji da se tuđim rukama uništi najizrazitija ličnost zemlje, umesto toga da se napokon počne dijalog s njom o budućnosti? - istakli su u saopštenju.

Jer, kako su saopštili, na kocki nije samo mesto BiH u "demokratskoj evropskoj porodici", na kocki je zaista postojanje BiH kao jedinstvene zemlje.

- Upravo zato oni, od kojih zavisi razvoj situacije, treba da ohlade usijane glave, odbace spoljni diktat kako ne bi postali slični kijevskoj hunti, koja se pretvorila u instrument tuđe volje. Neophodno je da se situacija koja se formira pogleda mudro, da se uzmu u obzir temeljni principi međunarodnog prava, da se smanji nivo napetosti. I ako situacija izmakne kontroli, upravo oni će snositi odgovornost za to. Upravo zato ponovo izjavljujemo da je za BiH došao trenutak istine, jer nakon toga može uslediti tačka bez povratka - zaključili su u Ambasadi Rusije.

Dan nakon što je predsednik RS najavio da će u Srpskoj biti održan referendum o njegovom statusu, održan je Kolegijum Narodne skupštine RS i utvrđen dnevni red posebne sednice na kojoj će biti doneta odluka o održavanju referenduma. Na dnevnom redu sednice biće dve tačke, i to Informacija o presudi Suda BiH izrečena predsedniku RS i odluci CIK o prestanku mandata, te "Razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluke Suda BiH".

- Donošenjem drugostepene presude, a nakon nje i Odluke Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsedniku rs, izneverena su sva očekivanja u suživot i dejtonsku BiH, te je potvrđeno uverenje Republike Srpske da nije prihvaćena kao deo Bosne i Hercegovine i da je cilj njeno poništavanje iz ustavnopravnog poretka BiH. Proces transformacije BiH u unitarnu državu je na vrhunacu, a u takvoj BiH bez konsocijativne demokratije, bez instituta pariteta, kompromisa, zaštite vitalnih nacionalnih i entitetskih interesa, bez entitetskog glasanja, srpski narod je osuđen na majorizaciju i nestanak - navodi se u Informaciji koja će biti na dnevnom redu NS RS.

Dalje piše da je cilj drugostepene presude Suda BiH i Odluke CIK da se kroz primenu unitarističkog koncepta poništi Ustav RS koji je, po mišljenju Venecijanske komisije, OHR i Ustavnog suda BiH, usklađen sa Ustavom BiH.

- Dakle, cilj je i rušenje dejtonskog, ustavnog uređenja državne zajednice BiH. Ustavi entiteta imaju najvišu pravnu snagu nakon Ustava BiH, stoga u sukobu zakona BiH i Ustava RS mora se poći od činjenice da je Ustav RS akt veće pravne snage, usklađen sa dejtonskim Ustavom i da se kao takav mora poštovati - navodi se u Informaciji.

Povodom udara na instituciju predsednika RS savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević poručio je da se moraju sačuvati i Srbija i Srpska, jer su pod ozbiljnim udarom. Kaže da to nije udar na dvojicu ljudi ili dva predsednika, ili nekoliko ljudi oko njih:

- Ovo je udar na državu. Nažalost, jedan deo naših sunarodnika je deo toga, jer su zaneseni nekim svojim ličnim i lukrativnim interesima. Ili jer su zaluđeni da zaista čine nešto dobro, a ne čine ništa dobro svojoj državi. Nije pitanje da li navijate za nekoga ili ne navijate, glasate ovako ili onako, to je demokratsko pravo, ali nije normalno da rušite svoje države, da bi se neko dočepao neke stolice.

Istakao je da ta stolica ni ne postoji kada srušite sopstvenu državu, jer je tada besmislena.

Šef Kluba poslanika SNSD u NS RS Srđan Mazalica kaže da se oduzimanje mandata ne može uraditi odlukom CIK BiH jer to nije predviđeno Ustavom RS, koji je usaglašen sa Ustavom BiH.

- Odluka CIK o oduzimanju mandata Dodiku jeste kršenje Ustava Srpske i Ustava BiH - rekao je Mazalica.

On je napomenuo da će sednica biti održana na predlog poslanika vladajuće većine.

Izrazio je žaljenje što su predstavnici opozicionih partija na Kolegijumu bili uzdržani kada je reč o dnevnom redu naredne posebne sednice Narodne skupštine na kojoj će biti razmatran odnos prema nepravednoj presudi predsedniku Srpske i odluci CIK BiH o prestanku njegovog mandata.

Stanivuković nije za izbore PREDSEDNIK opozicione Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković rekao je da je na sednici Predsedništva stranke u Banjaluci potvrđen stav da nijedna politička organizacija u Republici Srpskoj ne treba da učestvuje na potencijalnim prevremenim izborima za predsednika RS, jer, kako je naveo, oduzimanje mandata aktuelnom predsedniku Miloradu Dodiku predstavlja pravno i političko nasilje. - Razlog za ovakav stav je to da je sam proces koji je prethodio oduzimanju mandata predsedniku Republike Srpske obeležen dubokom političkom i pravnom nepravilnošću i neizvesnošću, i kao takav kompromituje legimititet takvih izbora - rekao je Stanivuković novinarima u pauzi sednice Predsedništva PDP-a.

Stanivuković je dodao da PDP neće biti "figura u igri kojom se ruši politički protivnik bez izbora".

- Od svega toga ne postoji jači razlog za sazivanje posebne sednice, te za donošenje odgovarajućih zaključaka. Odluka o sazivanju referenduma o pomenutim pitanjima nije ničiji hir, već zapravo odlučivanje koje je pred nas stavio sam Ustav Srpske u ovoj konkretnoj situaciji - rekao je Mazalica.

Očekuje i od opozicionih faktora u Srpskoj da na narednoj posebnoj sednici pokažu odgovornost, kao i elementarnu etiku jer su svojevremeno glasali za dva zakona na osnovu kojih je predsedniku Srpske presuđeno.

Dodik sa Grenelom PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Herceg Novom sa bivšim američkim specijalnim izaslanikom za Balkan Ričardom Grenelom. Prema nezvaničnim informacijama sastanak je održan u Portonovom, ali niko od crnogorskih zvaničnika nije učestvovao niti posredovao u organizaciji sastanka. V. K.