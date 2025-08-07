PRIJEM U PALATI SRBIJA: Vučić sutra sa učesnicima kampa "Srbija te zove"
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primiće u petak, 8. avgusta, mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025", saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Prijem će se održati u 11 časova u Palati Srbija.
Sportski kamp "Srbija te zove 2025" otvoren je 2. avgusta u Beogradu, namenjen deci srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina.
Ove godine učešće je uzelo više od 400 dece iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, SAD, Kanade, Australije, Slovenije i zemlja regiona.
Pored sportskih aktivnosti, deca u kampu imaju priliku da pohađaju časove srpskog jezika, ali i da se upoznaju sa bogatom istorijom i turističkim lepotama Beograda.
(Tanjug)
