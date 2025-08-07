PAO JOŠ NIŽE! Milivojević se oglasio prvi put nakon sramnog komentara o Glišiću, pa dobio odgovor (VIDEO)

SRĐAN Milivojević predsedni Demokratske stranke i jedan od predvodnika blokadera oglasio se nakon sramnog komentara o zdravstvenon stanju ministra Darka Glišića.

Foto: Printskrin

Naime, on je nakon što je likovao na društvernoj mreži Iks zbog toga što je ministar Darko Glišić imao moždani udar tokom gostovanja na televiziji Pink, sada odlučio da se brani lažima, te je potonuo još niže.

Na odgovor Miloša Terzića, zamenika direktora Kancelarije za Kosovu i Metohiju, na njegove sramne komentare o ministru Glišiću, da su upravo ovakvi komentari u ovakvim situacijama razlika između pristojne i blokaderske Srbije, Milivoćević je napisao:

"Jedva ste se napili od sreće kad su ubijeni Đinđić i Ćuruvija... Verovatno od tuge".

A onda mu je stigao i odgovor:

"Taj Đinđić se u grobu prevrće kada vidi tebe na čelu Demokratske stranke", napisala je jedna od koristina društvene mreže Iks.

Pogledajte priloženi snimak: