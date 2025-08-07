Politika

"NE MOŽE EVROPA DA GRADI MIR AKO SLAVI ETNIČKO ČIŠĆENJE" Dodik reagovao na skandaloznu objavu Picule

В.Н.

07. 08. 2025. u 11:04

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da dok njega, demokratski izabranog predsednika, pokušavaju eliminisati političkom presudom, istovremeno promoteri rata sa puškom u ruci drže lekcije o demokratiji i pravu.

НЕ МОЖЕ ЕВРОПА ДА ГРАДИ МИР АКО СЛАВИ ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ Додик реаговао на скандалозну објаву Пицуле

Foto: V. Tripić

- Tonino Picula, izvestilac EU za Srbiju, objavio je svoju ratnu sliku iz 'Oluje' - napisao je Dodik na platformi Iks, istakavši da "ako su to evropske vrednosti, onda je jasno zašto ih sve više naroda odbacuje".

- Ja sam bio i ostaću opredeljen za mir, za dijalog, za slobodu naroda da biraju svoje lidere. Ne može Evropa graditi mir ako slavi etničko čišćenje. I ne može braniti pravo ako nagrađuje one koji su ga gazili oružjem - poručio je Dodik.

