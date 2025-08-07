"NE MOŽE EVROPA DA GRADI MIR AKO SLAVI ETNIČKO ČIŠĆENJE" Dodik reagovao na skandaloznu objavu Picule
PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da dok njega, demokratski izabranog predsednika, pokušavaju eliminisati političkom presudom, istovremeno promoteri rata sa puškom u ruci drže lekcije o demokratiji i pravu.
- Tonino Picula, izvestilac EU za Srbiju, objavio je svoju ratnu sliku iz 'Oluje' - napisao je Dodik na platformi Iks, istakavši da "ako su to evropske vrednosti, onda je jasno zašto ih sve više naroda odbacuje".
- Ja sam bio i ostaću opredeljen za mir, za dijalog, za slobodu naroda da biraju svoje lidere. Ne može Evropa graditi mir ako slavi etničko čišćenje. I ne može braniti pravo ako nagrađuje one koji su ga gazili oružjem - poručio je Dodik.
