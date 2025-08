BAKIĆ SREĆAN ZBOG PSOVANJA SRPSKE MAJKE I ISUSA U NOVOM PAZARU: Priznao da žele obojenu revoluciju, pa zapretio Vučiću! (VIDEO)

PROFESOR Jovo Bakić priznao je da je na delu pokušaj obojene revolucije i ponosan na izazivanje mržnje zapretio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Jako je važno to što se u Novom Pazaru dogodilo. Jer ono što je režim pokušao, a to je da dokaže svima kako je obojena revolucija pobeđena, zapravo neslavno je taj pokušaj propao. Svima je potpuno jasno da on još može da piše tu knjigu i verovatno će imati u posebnim vremenskim uslovima da je piše. Kako je pobedio obojenu revoluciju u Zabeli - rekao je Bakić.