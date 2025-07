HRVATI SE SAMI RAZOBLIČAVAJU: Izveštaj SOA više govori o Srbiji nego o korupciji u sopstvenoj državi (FOTO)

POZNATO je da hrvatske vlasti često u javnosti nastoje da pokažu distancu i ravnodušnost prema političkim prilikama u Srbiji.

Ipak, najnoviji izveštaj hrvatske Sigurnosno-obaveštajne agencije za 2025. godinu otkriva sasvim drugačiju sliku.

Na to ukazuje i hrvatski portal Indeks.hr, koji primećuje da se u izveštaju više pažnje posvećuje rakiji iz Srbije i studentskim protestima u Beogradu, nego ozbiljnim unutrašnjim pretnjama poput korupcije i privrednog kriminala.

U delu izveštaja koji se bavi regionalnom bezbednošću, SOA detaljno analizira političke tenzije u Srbiji te se u zvaničnom dokumentu jedne državne službe navodi i da im je srpska BIA, po hrvatskim studentima poslala domaću rakiju.

S druge strane, kada se pogleda odsek izveštaja koji se odnosi na unutrašnje bezbednosne rizike poput korupcije, dokument deluje iznenađujuće šturo: nema imena, nema podataka o prijavama, niti o realnim postupcima. Navodi se tek da SOA „ima ovlašćenja" da obaveštava državno tužilaštvo, bez ikakvih konkretnih rezultata.

Portal Indeks.hr s pravom ukazuje na paradoks: rakija iz Srbije zaslužila je više prostora u izveštaju SOA nego sistemska korupcija koja podriva institucije u samoj Hrvatskoj!

Ipak, propusti u radu hrvatske službe ne treba da čude, podsetimo da je u toku 2024. godine od strane BIA uhapšen hrvatski špijun, za kog je i Plenković prošle godine tvrdio da „ne postoji" i da je to "neki Jeti". Upravo je "neki Jeti" pred sudom u Srbiji, priznao da je radio za SOA.

Kontrast između stvarnosti i izveštaja SOA nije slučajan. On pokazuje da Hrvatska, iako formalno pokušava da umanji značaj političkih dešavanja u Srbiji, u praksi vrlo pomno prati sve što se događa istočno od Vukovara. I to ne samo na strateškom nivou, već i u najsitnijim, gotovo anegdotskim detaljima, od naslova u tabloidima do simbolične flaše rakije.

Poruka je jasna: čak i kad tvrde da ih „srpski haos“ ne zanima, Hrvati ga pažljivo beleže. Možda čak i više nego sopstveni.Hrvati se sami razobličavaju: Izveštaj SOA više govori o Srbiji nego o korupciji u sopstvenoj državi

