NEĆU ĆUTATI DOK HULIGANI BACAJU POLICIJU NA ASFALT! Vučić o Užicu: "Ako hoćete da Cicvarić vodi Užice - samo izvolite, uništiće ga"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Informer TV, osvrćući se na najnovije incidente, medijske manipulacije i pokušaje da se nasilje predstavi kao politički aktivizam.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

– Kada napravite nešto strašno, kada tučete policajce, kada bacate ljude na zemlju, kada izazivate haos – vi odmah pronađete kriminalce iz okruženja Dragana Šolaka koji će stati u vašu odbranu i pokušati da vas predstave kao žrtvu, a ne kao nasilnika – rekao je Vučić.

Kako je dodao, ista matrica se primenjuje svaki put:

– Dovoljno je da neko kaže „ovo je udar Vučića“, i to je to. Nije bitno što su opljačkali pare, što su uneli haos, što su mnogo puta do sada učinili ogromnu štetu, ni što skrivaju istinu – kao u slučaju Užica. Nasilje više niko i ne skriva – naglasio je.

Posebno se osvrnuo na brutalne scene iz Užica:

– Pesnicama se tuku, policajce bacaju na asfalt. Pa budi bar muško, reci da si kriv, ne glumi žrtvu kad si huligan. I da se ne lažemo, postoji i dodatna sramota – da iko u Užicu podržava one poput Cicvarića, ljude koji otvoreno šire antisrpske poruke. To treba da vodi Užice? Ako tako želite – izvolite, ali znajte da ćete uništiti grad – poručio je predsednik.

Vučić je podvukao da se ovim stvarima bavi jer vidi koliko je narodu dosta svega i da građani žele stabilnost, red i rezultate.

– Ozbiljno radimo, za razliku od njih. Neka nauče da čitaju istraživanja i vide šta to narod zaista želi – zaključio je Vučić.