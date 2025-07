ZGUBIDANI BLOKADERI IMAJU LAŽNU SNAGU Vučić: Teorija o ćacijima je nacistička teorija o inferiornima koje imamo pravo da gazimo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, gostujuči na TV Informer poručio je da zgubidani blokaderi imaju lažnu snagu i moć.

FOTO: Ataimages

Kaže da su blokaderi na teoriji inferiornosti zasnovali svoju lažnu snagu u moć.

- Od početka svega ovoga na osnovu jedne teorije inferiornosti su zasnovali svoju lažnu snagu i moć. Pogledajte ono "ćaci" na novosadskoj školi, to nije ispisao niko od te dece i naprednjaka, to su oni ispisali, da bi napravili rasnu teoriju, teoriju inferiornih u odnosu na superiorne, u kojoj su oni bili superiorna elita ma kako bili neobrazovani, nemušti, neškolovani, agresivni, ma kako ni prema čemu ne pripadali eliti... Oni! Zato što su tako odlučili i zato što pripadaju toj vrsti društenog taloga, mogu sebe da nazovu elitom, a svi ostali mogu da budu ćaciji. Teorija o ćacijima je teorija o inferiornima koje imamo pravo da gazimo, jer mi smo ti koji moramo da upravljamo zemljom, lažna samoproklamovana elita, nepismena uglavnom, koji imamo pravo da progonimo bolje od nas, samo zato što smo mi tako odlučili. I nemate slučajno u Nemačkoj tridesetih godina i progon lekara, nastavnika, studenata, i svih onih koji su im smetali. Postojala je ta teorija mi smo superiorni, vi ste inferiorni. Postoji stalna zamena teza na gotovo svakodnevnom nivou - rekao je Vučić.

Kako je dodao, na osnovu novinarskih saopštenja iz Evrope, može se pomisliti da neko svakoga dana hapsi i maltretira novinare N1 i Nove S, i drugih medija koje pripadaju kriminalcu Šolaku, ali kada se pogledaju činjenice — to se nije dogodilo nijednom.

- Zamena teza je u sledećem, svakoga dana imate najteže napade na novinare Informera, ponekad Pinka, a nikada nemate tu vrstu osude ni od kakvih udruženja novinara. Ko ste vi da kažete sebi da ste novinare, a pripadate "inferiornoj" grupi ljudi, koje smo obeležili kao "ćacije", po njima. Napadaju od farbi do pesnica, sve to mogu da rade, niko nikada neće reagovati i još će da kažu da su oni ugroženi, a ne oni koji su stvarno ugroženi. Kada tome dodate opšti pristup metodološki u rušenju institucija, posebno onih najpopularnijih — protiv predsednika Republike i Vlade — onda ćemo da koristimo kriminalizaciju njega, porodicce, dehumanizaciju i njih i porodice, "taj čovek nije čovek", a kada neko nije čovek onda tada je dozvoljeno sve, i naravno negacija svih rezultata. Jer on je mnogo gori i o toga, on nije ni životinja, i onda kada pogledate kako na toj strani koju podstiče kriminalac Šolak nema nikakve ideologije, tu pokupi ko šta stigne, jer je u tome našao dovoljno opravdanja za svoj socijalni angažman - ne zato pto ima ideju, ljubav, nadu...To je jedna ljigava materija koju ne možete da uhvatite, bez boje, mirisa i ukusa, a privlačna je blokaderski orjentisanim ljudima jer vas ne dovodi u sukob sa agresivnim socijalnim okruženjem. Ona je podobna za kukavice, ljude bez morala i digniteta, i njih ni u jedno društvu nije malo - istakao je Vučić.