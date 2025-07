"SAMO IH VLAST ZANIMA" Predsednik o blokaderima i napadu na stan Miloša Vučevića - "Propalo im je sve, fizički napad jedini argument"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Informer TV o svim aktuelnim temama.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

- Oni su danas na potpuno sumanut način u nekoj igri lotoa rekli da će ići na kuću Žarka Mićina. U toj igri nijedno ustavom zagarantovano pravo više ne postoji jer su oni dali sebi za pravo da ih ukinu. Na sve to Tužilaštvo ne reaguje i prave se da se ništa ne događa, i to jeste jedan od ključnih problema sa kojima se suočavamo - rekao je Vučić o najnovijim pretnjama blokadera terorista da će napasti kuću gradonačelnika Novog Sada.

Kaže da je Mićin tek odnenadvno na tom mestu i ne može biti odgovoran ni za šta, jer je tek mesec dana na tom mestu.

- Oni sada idu na njegovu kuću, što nam govori dve stvari. Prva je da ih nikad anije interesovala istina i da ih nisu interesovale stvarno institucije. Jedino što ih je uvek interesovalo jeste vlast po svaku cenu - ništa više i ništa drugo. Jasno im je da Žarko Mićin nikakve veze ni sa čim nema, ali koga briga, oni moraju da dođu u fotelje, nezasluženo, bez volje građana, i to je smisao svega - dodaje predsednik.

O napadu na stan Miloša Vučevića

Osvrnuo se na napad blokadera terorista na stan predsednika SNS-a Miloša Vučevića.

- Bio sam šokiran jer sam video da se neki ljudi hvale javno da to rade. Mislio sam da će to da rade, a da pronađu neki drugi izgovor. Oni su to radili smišljeno i organizovano, podižući lestvicu i ludiranja i glupiranja, opasnog budalesanja i svega drugog. Valjda zato što im je Miloš rekao da su zgubidani. Miloš ih nije uvredio kad je rekao da su zgubidani. Pa to je najblaža reč koju je Miloš mogao da im kaže. Ovde je reč o opasnim i opakim zgubidanima. Nije problem da gubite vreme jer nemate šta da radite, već u tome što želite da nanosite štetu drugim licima, sprečavate druge u kretanju, onemogućavate im pravo na rad.

- Napad na Miloša takođe nosi svoje nelogičnosti. Moje pitanje za pobornike kontejner revolucije je - a što niste išli na adrese onih vila Miloša Vučevića o kojima je lagala Marinika? A što ste ga tražili u stanu koji je kupio pre 20 godina na kredit, kao advokat i kao opozicionar. Baš ste ga tu i našli. Hvala vam što ste bar priznali kakvi ste lažovi i vi i oni koji su sve vreme o tome govorili. Miloš je bio u tom stanu, tamo živi sa porodicom. Kada se banda okupila da pišti, maltretira decu, unosi strah u kosti svakom normalnom čoveku, misleći da će ljudi da se povuku pred njima, računajući da niko ne sme ništa da im kaže jer će oni da dođu tako i da maltretiraju - kaže Vučić.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Dodaje da večeras najavljuju odlazak kod Mićina.

- On ima dve devojčice, jednu 5, jednu 9 gdoina. Hoćete da maltretirate tu decu? Zbog čega? Nije ni bio na funkciji u vreme nadstrešnice? Pričali su da hoće institucije, a ne ulicu i nasilje. Danas ne kriju da neće instutucije, kao što smo mi oduvek znali, već da samo hoće ulicu i nasilje - dodaje predsednik.

Dodaje da je Vučević bio odgovoran kada je podneo ostavku.

- Zbog slučaja koji se dogodio nakon naše zajedničke konferencije, kada su se ljudi iz SNS-a branili od napadača. U tome je jedna osoba bila povređena, ali ne baš tada, već dva dana kasnije, kada je učestvovala u demonstracijama. Kada provedu dan u pritvoru posle brutalnog nasilja koje proizvedu, poput onog u Užicu, počinje kuknjava i kako su u pitanju politički zatvorenici, "jadna naša deca" makar neki od njih bili stariji od mene. Svi su oni tukli policajce, ali posle dva dana postaju politički zatvorenici. Ali pogledajte kako ti ljudi nemaju samilosti prema bilo kome. Da sam ja bio student kog su tobož pretukli naprednjaci, a ja sam ih napao u njihovim prostorijama, ja bih posle 7,8 dana rekao - pustite te momke na slobodu. Posle mesec dana bih se užasno osećao, rekao bih - "glupo je da budu u pritvoru, mi smo njih napali". Oni su pustili 130 dana ili 150 u pritvoru. Rečju jednom se oglasili nisu. Nimalo empatije, pitanja - a kako njihovi roditelji to podnose, a kako će oni da studiraju... Oni pokazuju neverovatnu strast u mržnju prema svakom ko ne misli kao oni. I taj neko može da strada najteže, da završava u zatvorima, u lokvi krvi - nikada zažaliti neće - dodaje Vučić i kaže da nisu zažalili ni devojku sa Novog Beograda koja je bila optužena za pokušaj ubistva, a da je u pitanju devojka koja nema nikakav prekršaj.

Kaže da će ukoliko ta devojka i porodica budu saglasni, da će dobili njegovo pomilovanje i aboliranje od daljeg krivičnog gonjenja.

- Ničim to nije zaslužila - dodaje on i kaže da sada, posle 9 godina u kojima nije izdao nijedno pomilovanje, sada mora da ispravlja nepravde koje nanose naša tužilaštva i sudovi.

- Moraću da štitim nejake, progonjene i one koji su žrtve njihovih laži i napada. I ti radim jasno, otvoreno, ne plašeći se nikoga, jer znam da i zakoni i Bog želi sprovođenje pravde, a ne nepravde, a nama su pojedini nosioni pravosudnih funkcija uneli i nepravo i nepravdu kao najviše moguće principe - ističe Vučić.

Kaže da su blokaderi na teoriji inferiornosti zasnovali svoju lažnu snagu u moć.

- Od početka svega ovoga na osnovu jedne teorije inferiornosti su zasnovali svoju lažnu snagu i moć. Pogledajte ono "ćaci" na novosadskoj školi, to nije ispisao niko od te dece i naprednjaka, to su oni ispisali, da bi napravili rasnu teoriju, teoriju inferiornih u odnosu na superiorne, u kojoj su oni bili superiorna elita ma kako bili neobrazovani, nemušti, neškolovani, agresivni, ma kako ni prema čemu ne pripadali eliti... Oni! Zato što su tako odlučili i zato što pripadaju toj vrsti društenog taloga, mogu sebe da nazovu elitom, a svi ostali mogu da budu ćaciji. Teorija o ćacijima je teorija o inferiornima koje imamo pravo da gazimo, jer mi smo ti koji moramo da upravljamo zemljom, lažna samoproklamovana elita, nepismena uglavnom, koji imamo pravo da progonimo bolje od nas, samo zato što smo mi tako odlučili. I nemate slučajno u Nemačkoj tridesetih godina i progon lekara, nastavnika, studenata, i svih onih koji su im smetali. Postojala je ta teorija mi smo superiorni, vi ste inferiorni. Postoji stalna zamena teza na gotovo svakodnevnom nivou - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

Kako je dodao, na osnovu novinarskih saopštenja iz Evrope, može se pomisliti da neko svakoga dana hapsi i maltretira novinare N1 i Nove S, i drugih medija koje pripadaju kriminalcu Šolaku, ali kada se pogledaju činjenice — to se nije dogodilo nijednom.

- Zamena teza je u sledećem, svakoga dana imate najteže napade na novinare Informera, ponekad Pinka, a nikada nemate tu vrstu osude ni od kakvih udruženja novinara. Ko ste vi da kažete sebi da ste novinare, a pripadate "inferiornoj" grupi ljudi, koje smo obeležili kao "ćacije", po njima. Napadaju od farbi do pesnica, sve to mogu da rade, niko nikada neće reagovati i još će da kažu da su oni ugroženi, a ne oni koji su stvarno ugroženi. Kada tome dodate opšti pristup metodološki u rušenju institucija, posebno onih najpopularnijih — protiv predsednika Republike i Vlade — onda ćemo da koristimo kriminalizaciju njega, porodicce, dehumanizaciju i njih i porodice, "taj čovek nije čovek", a kada neko nije čovek onda tada je dozvoljeno sve, i naravno negacija svih rezultata. Jer on je mnogo gori i o toga, on nije ni životinja, i onda kada pogledate kako na toj strani koju podstiče kriminalac Šolak nema nikakve ideologije, tu pokupi ko šta stigne, jer je u tome našao dovoljno opravdanja za svoj socijalni angažman - ne zato pto ima ideju, ljubav, nadu...To je jedna ljigava materija koju ne možete da uhvatite, bez boje, mirisa i ukusa, a privlačna je blokaderski orjentisanim ljudima jer vas ne dovodi u sukob sa agresivnim socijalnim okruženjem. Ona je podobna za kukavice, ljude bez morala i digniteta, i njih ni u jedno društvu nije malo - istakao je Vučić.

O nasilju u Užicu i padu podrške blokaderima

Istakao je da se nikada u Srbiji nikada nije događalo da neko ide na kuću ljudi koji drugačije misle.

- Ovo što rade sa Vučevićem, Mićinom... Plašim se da će se završiti nekom tragedijom, , a oni koji sve to organizju, od Bakića, Marinike Tepić, Pajtića, na kraju će morati da odgovoraju, samo da vidim da se nešto dogodi sa ćerkicama Žarka Mićina. Tužioci nam svakog dana govore da "nema dela" nigde, i to je suština problema - ističe Vučić.

Predsednik je potom istakao da je nedopustivo stanje u Užicu.

- Da li ste vi normalni, da bijete policajce, hvalite se time i još kažete "mi smo politički zatvorenici". Nijednog policajca nisu dirali ovi što ste ih držali u pritvoru 4 meseca. Nijednog policajca nisu dirali, samo napadače. Da vas ne podsećam na sve ostale izmišljotine, napad na romsku decu, ono kad su se potukli između sebe... Nemojte da vam pokazujem da nam ljudi koji su napravili svinjac od svog fakulteta kažu da bi vodili državu. Pa znate li šta bi od države napravili, ne svinjac, nego tri puta gore od svinjca. Nisu u stanju jednu sobu na fakultetu da urede, a kamoli državu. I svi se pravimo naivni kao da ne razumemo o čemu se radi. I naravno da je sve od spolja podstaknuto, i zato ovo govorim, da bi neko od tih mladih ljudi mogao da čuje nekog starijeg ko dobro razume i iz teorijskog ugla i apekta i suštinski metodološkog i onoga što se stvarno zbiva. Ono što je za ljude važno — oni su opali skroz, njihovi brojevi su sve lošiji, ne na ulici, u glavama i srcima ljudi gube poverenje. Za mnoge časne ljude oni su bili velika nada. Pomislili su da su oni talas velikih promena, mada mi neretko biramo promene i ne znajući šta biramo - što bi neki pametni ljudi rekli - pre nego što potražiš sreću na drugoj strani, proveri prvo da li si srećan. Bili su neki časni ljudi uz njih, sada i ti ljudi vide da je ovo samo zlo, nepatvoreno zlo. I da je veliko zlo, i sklanjaju se od toga, sramota ih je da budu deo toga, zato što znaju da nije pitanje Vučevića, Mićina, nego pitanje svakog od nas - istakao je predsednik.

Kaže da je važno da se suprotstavimo.

- Ja ću kao predsednik republike to nastaviti da radim.

Predsednik je dao još jedan dokaz blokaderske netolerancije.

- Oni računaju na princip nekažnjivosti. Oni su zakazali za 20. novi napad na Ćacilend i to vam govori da ne mogu da trpe nijednu tačku otpora i nekoga ko ne misli kao oni. Ne trpe ni da im kažete da hoćemo da radimo i da se ne slažem sa kontejner revolucijom.

Pravi se plan do 2035. godine

- Ali mi uveliko radimo, po ceo dan, i ulažemo velike napore pravljenja plana Srbija 2035, do kraja godine 1.000 evra prosečna plata će biti u Srbiji, nadamo se. Problem je što u mnogim delovima centralne Srbije i Vojvodine je mnogo manja, ispod 933 evra. U Beogradu je mnogo veća, najviše u najbogatijim opštinama, gde je najveći broj pobornika zgubidansko-kontejnerske revolucije. Biće mnogo novina, biće urađeno sve od Bačkog Brega do Vrbasa, do priključenja na glavni auto-put Novi Sad - Subotica. Ne vredi nam da imamo put od Beograda do Subotice, moramo da spojimo i Niš već hoćemo da se spojimo sa Istanbulom, da opet budemo deo i Orijent ekspresa i turističke ponude, da spojimo jug Srbije i sa Beogradom i sa Evropom, jer time snažimo jug i Niš i Leskovac i Vranje - dodao je.

Kaže da će svi ovi projekti olakšati dovoljenje investicija spolja.

- Hoćemo da zadržimo mlade, da ih sačuvamo, iako nam je sada hiljade i hiljade dece otišlo koji nisu mogli da trpe ovu kontejner-zgubidansku revoluciju. Nadam se da ćemo moći jednog dana da ih vratimo.

Ogromne su štete napravili zgubidani, ali će se Srbija izvući iz toga, a dodao je i da će penzioneri imati značajna povećanja.

Foto: Printksrin

Iamo problem sa "otetom državom"

- Mi imamo probleme sa onim što možete da nazovete "oteta država". Vi kada napravite nešto što je strašno, uvek pronađete medije kriminalca Šolaka koji će da vas štite i prave od vas žrtvu. Pošto ste žrtva ako vam bilo ko od vlasti nešto kaže, pa ste vi odma žrtva i naordni heroj, kao i svaki put što su radili. Kao što su sada uradili sa Nenadićem, iako niko ne može da nam objasni kako je moguće da nije saslušan predsednik skupštine akcionara Železnica Srbije, izvešti direktor, i kako je moguće da sede sa dobaljačima, sa onima sa kojima su radili najveće javne nabavke, i to softverima gde je najveća profitna marža, kako je moguće da niko od njih nije saslušan? I kako je moguće da i dalje niko ne pokazuje interesovanje da neko od njih bude saslušan? Dovoljno je reći to je udar Vučića ili nekog drugog na njih. Pošto je to tako mi ćemo svi zgubidani da se skupimo za njih. Nije važno šta su sve počinili i koliko su naših para pokrali. Nisam ja krao pare na železnici, oni su. Nisam uzeo ni dinar od toga nikada i ni od koga. Oni jesu, i to ne jedanput već mnogo puta, a pitanje šta sve rade i zašto su krili istinu, kao ovo u Užicu - sramota je gledati snimke, pesnicama se tuku, bacaju na zemlju policajce... A onda kažu "nisam kriv". Budi bar muško, čovek i kaži kriv sam, nemoj da glumiš političku žrtvu, a oni su svi to glumili, a da ne pričamo o sramoti, da bilo ko u Užicu, stoji iza tako oguljenih anti-Srba kao što su Cicvarići, tata mu bio predsednik LDP-a, Kosovo mu nezavisno, Srbija je genocidna država, sin takođe, cela poridica u nekoj NVO... To treba da vodi Užice? Izvolite neka vodi, neka unište Užice, i svako veče postavite blokadu, od osam do ponoći, je li to hoćete? Jel to put u budućnost? Onda glasajte i tako odlučite. Onda recite dozvoljeno je napadati policiju, blokrati puteve i sve drugo, nikav problem sa tim nemam - kaže Vučić.

Foto printskrin TV Informer

Narodu je dosta

Vučić je rekao da sve ovo govori jer vidi koliko je narodu dosta, i da se ozbiljno bavi svojim poslom, za razliku od njih, kao i da treba da nauče da čitaju istraživanja šta narod misli i želi.

- Ne dao nam Bog da nam se to na ulici okrene. A daću sve od sebe da se to ne dogodi. A oni to sve rade jer im je gotova obojena revolucija, jer znaju da nemaju nikakvu šansu. Mogu da izmisle šta god hoće. Sve je bila laž od početka, ljudi to znaju, od "jačanja institucija" došli smo do toga da bijemo nečiju decu na po kućama. Vučević podneo ostavku, ni kriv ni dužan, a pridike mu drži Bojan Pajtić koji to nije uradio tri godine, a nije imao preko 5% na nivou Vojvodine. To su apsurdi, neverovatne stvari koje čovek ne može da poveruje. Događa nam se i nema tu velike filozofije. Moraćemo da se borimo! - rekao je i dodao:

- Znaju i sami da je gotovo. Bakić je nedovoiljno obrazovani sociolog koji ni po čemu nije mogao da se nađe na tom mestu gde se nalazi, naravno sve suprotno zakonu, ali baš njih briga za zakone. Svi ti ljudi su poznati kao "jaki i hrabri" i to ide kada preko tuđih leđa to radite, a onda sami niste u stanju da nikada ništa uradite, ali ako mislite da će nešto biti u septembru... u toj Vučićevoj Srbiji imamo para da tri puta odemo na more, i kad se vratimo s mora tako bronzahni, onda ćemo ponovo da "pumpamo". Da li vi stvarno mislite da to tako ide? Možete da se skupljate - nema tu više energije, ni ciljeva, niti vam iko išta više veruje. Ljudi moraju da me poslušaju kada to govorim, uvek kažem nešto što ne žele da veruju, a slušaju kriminalku dekanku iz Niša ili ne znam koga. Nije politika dugme ni matematika, politika je život, nešto mnogo dublje, suština, nisu reči već dela, emocije, osvajanje srca i duša ljudi. A ne "uputio sam ti poziv". To je ono što ne razumeju, oni misle tako - eto malo pauza za more i Novu godinu, pa ćemo da nastavimo, a propala im je revolucija, a uložene su milijarde - istakao je.

"Mene sramota njegove sramote"

- Gospodin čovek. Nije on nimalo hrabar. Videli ste kada je naišao na policijskog komandira, kad mu je ovaj rekao "slobodan si", kako ovaj više nije imao ni reč da izgovori. Bednik jedan običan i ništa više od toga. Nemojte da vam pričam zbog čega je dolazio kod mene na razgovore, jer časni ljudi o tome neće previše detalja da iznose. Mene sramota, bolje da dalje ne pričam. Mene sramota njegove sramote - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje o Štimcu koji iz preskupog hotela u Grčkoj tvituje o revoluciji i tera ljude da napadaju tuđe kuće.

O rastu plata i penzija

- Plate i penzije će porasti manje nego što bi moglo, nemojte da imate nikave sumnje jer su nam kontejner revolucijom uništili ekonomiju, meri se šteta u milijardama evra, pravićemo detaljne analize. Milijarde evra je šteta, na različite načine, bavićemo se time. Taj program 2035 ćemo predstaviti početkom septembra, a do tada ćemo izračunati štetu kakva je naneta.

- Dobro vidimo i znamo šta rade. Jeste im sve propalo i zato su najekstremniji, izgubili su konce i živce. Ne mogu više ni sa jednom smislenom idejom da izađu pred građane Srbije. Sve je samo mržnja, sve su samo fizički napadi. A kada vam je fizički napad jedini argument, onda vam je jasno da argumenata nema. Ali pristojna i normalna Srbija pobeđuje, uvek, a ljudi ne moraju da brinu, ja sam ovde svakoga dana, osim službenih puteva, brinem o svemu i boriću se zajedno s narodom i pobedićemo. A na sledećim izborima će se čuditi kako smo uspeli da ih pobedimo ubedljivije nego ikada - završio je Vučić.