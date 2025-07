BLOKADER GRBOVIĆ PORUČIO: Generacije koje dolaze će priznati da je u Srebrenici počinjen genocid u naše ime (VIDEO)

DIREKTOR Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je danas da su grčka ostrva Mikonos i Santorini uveli jednokratne takse od 20 evra zbog prekomernog broja turista koji utiču na svakodnevni život stanovništva, dok su boravišne takse u Grčkoj ove godine povećane do tri puta i za apartmane se dnevno plaća između 1,5 do dva evra, umesto 50 centi po smeštajnoj jedinici, a za hotele u zavisnosti od kategrije od četiri do 10 evra.