"VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI" Vučić: Izbore ću raspisati kada donesem odluku, a ne kada mi kažu stranci

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je da vreme odgovornosti tek dolaze kao i da će odgovarati svi oni koji žele da ruše državu.

Foto: Printscreen

- Vreme odgovornosti dolazi i oni koji su mislili da mogu da ruše državu, odgovaraće. To sam vam rekao pre mesec dana, ljudi ne razumeju koliko sam ja ozbiljan, koliko sam odgovoran i koliko meri msvaku reč. Vi stvarno mislite da neko može da nas pravi budalama? Rektor se hval ida krši zakon, jer vi stvarno mislite da je moguće to da zakoni postoje za jedne, a ne za druge. Jel mislite da je moguće da niko ne odgovara za linč u Nišu? Jel mislite da je moguće da prođe bez odgovornosti u sudstvu u policiji i da sprovode obojenu revoluciju? Gotovo je. Zapamtite moje reči, štitiću blokadere i čuvaću ih od naroda, ali nikada neću da čuvam one koji su kršili zuakon i sprovodili rušenje ustavnog poretka. Videli smo sve slabe tačke u sistemu kako je država rušena, naučili smo lekcije, a vreme odgovornosti dolazi. Izbore ću raspisati kada donesem odluku, a ne kada mi kažu stranci i kada mi nenadležna lica to zapovede.