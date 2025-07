PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Informer televiziji.

Vučić je npočetku izrazio saučešće porodicama stradalih Bošnjaka u užasnom zločinu u Srebrenici pre 30 godina.

- Ne postoji opravdanje za tako nešto. Nemam problem da to kažem na srpskom jeziku i na televiziji gde ne moraju to svi da vole da čuju. Toliko o lažima oko onoga što sam rekao u mom tvitu na engleskom jeziku - kaže Vučić.

Kaže da svi više poštuju žrtve od nas.

- Zato smo doneli odluku Dodikom da obeležavamo sve događaje, kako bismo promenili kulturu sećanja prema našim žrtvama. Kada pitate srednjoškolce šta je bilo u Jasenovcu, više od 60 posto njih ne zna o čemu se radi. Ljude to malo zanima, ali to ćemo morati da menjamo - kaže Vučić.

"U regionu svaku priliku koriste za napad na Srbiju"

Kaže da je beskrajno zahvalan ljudima koji hoće da govore o stradanju Srba.

- Svaki put čuti gospodina Vučetića je privilegija. Razumem tugu i bol svake majke Srebrenice, koje su izgubile decu. Mi prošlost da promenimo ne možemo, budućnsot možemo. Ono što me brine je to što u regionu svaku priliku koriste za napad na Srbiju, ne bi li izdejstvovali da Srbija bude poslušna, slaba i pod tuđom kontrolom. Teško je Srbiji da se izbori kada imate iz Prištine, Podgorice, Sarajeva, Zagreba, Tirane, isti glas i uvek je isti i protiv Srbije, najmanje imate njih pet protiv nas, ne računajući Mandića i Kneževića iz Podgorice. Nemam problem sa tim, to je njihova politika, sam omi moram oda znamo kak ostvari stoje - kaže Vučić.

Ističe da je to inicirano voljom velikih sila.

- Oni silom uspostavljaju istinu. Za naše žrtve niko nikada neće da čuju. neće da čuju za Brana Vučetića. Podsmevaju se ovim fotografijama iz Bratunca do Srebrenice. Pratim medije iz regiona i toliko ostrašćene mržnje i 30 godina kasnije nisam očekivao. Svake godine to vidim, vidim mržnju, pogrdne nazive, jer nisu u stanju da govore Srbi, nego četnici - kaže Vučić.

Navodi da su naučili da svaki Srbin koji neće da pogne glavu, da je četnik.

- Svake godine vi vidite da svi oni sebi daju za oktavu više prava da unižavaju i gaze po srpskom nardu. To vidite u sarajevskim, zagrebačkim, prištinski medijima. Obratite pažnju na ovo, ja ću tu temu da pokrenem, sada. Obratite pažnju koliko ste morali mržnje da prospete, jer ljudi nisu došli na Tompsonov koncert zbog glasa. Došli su zbog promocije ustaštva, fašizma, ali pre svega zbog antisprske politike - kaže Vučić.

Kulminacija hrvatskog šovinizma

Kaže da je na koncertu bilo od 280 do 290 hiljada i ističe da je to neverovatno veliki broj ljudi.

- Videli ste kulminaciju hrvatskog šovinizma, a pre svega je to upereno protiv Srba. Ne zaboravite da je osnovana vojna alijansa između Albanije, Zagreba i Prištine. Pitamo se kako je moguće da se taj savez osnuje. Ovo je ptvi put da NATPO zemlje idu u savez sa nekim ko nije priznat od NATO zemalja. Išao sam kod Rutea i pitao ga, kaže nije znao. Ursula i Košta su mi rekli da nisu bili posebno informisani i da nisu u temi. Kada vidite nivo šovinizma u Prištini, dostigao je vrhunac. Zajednički imenitelj šovinizma je antisprski pristup, isti vam je takav u delu podgoričko-cetinjskih krugova. Nemate takvih emocija u RUmuniji, Mađarskoj, Grčkoj, Kipru, ovo sve drugo nije jednostavno - ističe Vučić.

Postavlja se pitanje šta se dešava sa Srbima, kaže Vučić.

Ključni razlog za obojenu revoluciju: "Osveta takvom čoveku mora da bude servirana"

- Jedan od razloga izazivanja obojene revolucije je moja borba u UN, nikada mi to neće oprostiti. Ponizio sam zapadni poredak istine i ukazao na to da ne možete manipulacijama da pobeđujete i manje zemlje uvek kada vam se to prohte. Osveta takvom čoveku mora da bude servirana, to je ključni razlog provođenja obojene revolucije - ističe Vučić.

- Računali su da će da se postigne potpuno jedinstvo regiona protiv Srbije, gde će se izmešati sve, da će dovesti lažne rodoljube, umetnike i sve ostale. Srbija mora da bude unižena i da se vrati na mesto do 2012. godine i da bude jednako slaba kao Priština, Tirana, a da Zagreb mora da bude uvek iznad. Ali srpski narod je oseti oda svi ruše državu ujedinjeno i nema ništa od obojene revolucije, ali vraćam se na Srbiju.

- Srpski narod je pritisnut, al ito ne znači da srpski narod ne oseća sve te pritiske, pomalo ponekad i potišten, ponekad nemoćno, ponekad se osećamo i beznadežno sagledavajući situaciju u svetu, da se svi otcepe od nas. I kada su nam otimali Kosovo i tukli zemlju bombama i tada im nije na pamet pačl oda se izvine. Oni smatraju da Srbi i dalje treba da se izvinjavaju.

"Poštujemo sve druge i ne mrzimo nikoga"

Kaže da je ponosan na činjenicu da u Srbiji mržnja prema bilo kom narodu dominantno ne isplivava, za razliku od ostalih.

- Ponosan sam što u Srbiji ne postoji antiislamski, antijevrejski stav. Naše srce, naša duša je mnogo veća, ne mrzimo nikoga. Ja neću da Bošnjake i Muslimane nazivamo pogrdnim imenima. Poštujemo sve druge i ne mrzimo nikoga. Neću da Bošnjake i muslimane nazivamo pogrdnim imenima. Želim da živim u normalnoj zemlji u kojoj ćemo da vodimo računa o svojim interesima.

- U regionu mnogi čekaju na drugo poluvreme. Čekaju da nam zadaju udarac čekićem u glavu. Mi moramo da budemo dovoljno pametni, da poštujemo sebe i govorimo o svojim žrtvama, dap oštujemo tuže žrtve, ali da čuvamo svoje nacionale interese. Ne smemo da upadnemo u zamku i da uradimo sve da izbegnemo sukobe i ratove. Nama je to potrebnije nego bilo kom drugom. Mi ćemo rasti i ekonomskom snagom ćemo preteći sve druge. Ne smemo da se ponašamo kao oni - kaže Vučić.

"Iz Sarajeva ne optužuju Republiku Srpsku, nego Srbiju"

- Slušam budalaštine od nepismenih pevača i pevačica, ovde pričamo o nečemu što je mnog oozbiljnije. Pogledajte kada Pašić traži izlaz na more, jer je Srbija to zaslužila. Šta Englezi rade, evo ti Đakovica, samo da ne dobiješ izlaz na more. Uvek gledajte koje velike sile i traže kako moramo da se povinujemo njihovoj volji, da budemo slabiji i ekonomsk ida ne rastemo, jer ako se ne prilagođavamo, uvek ćemo biti remetilački faktor. I oni ulažu novac u vojnu idnustriju i opet se muče za Srbijom i mislili su da smo na kolenima i da nećem ose podići. Pogledajte Bećirovićev govor, za mene je neverovatno da govori o 4 genocida, da ne poverujete šta sve morate da slušate. Ali na sve to koristi da napadne mene, ali ja prećutim, pametnije je. Međutim svak iput vi vidite da oni imaju dodatan kompleks.

Foto printskrin TV Informer

- Oni nisu čak optuživali Republiku Srpsku, nego Srbiju. Sve njegove optužbe tiču se Srbije prema Srbiji imaju 2 razloga. Prvi je što ne mogu svojim biračima da objasne da ne mogu da izađu na kraj sa malenom Republiko mSrpskom, drugi razlog je što pričaju da je "vreme za drugo poluvreme, jači smo od ovih iz šumske, jedino ova smrdija ovaj ludi Vučić, da ne uskoči tu, to je jedini problem je samo da ludi Vučić ne iskoči tu". Oni proizvode mržnju prema Srbiji, on laže da je Srbija izvela napad u Srebrenici, lažem da posotji presuda, sve lažeš i tumačiš pogrešno. Ta taktika te propagadne je, šta god mi slažemo, nastavićemo. Kao "eno ga Vučić sa puškom u Sarajevu".

O pokušaju ubistva u Potočarima

Dobio je pitanje novinara i govorio je o pokušaju njegovog ubistva u Potočarima.

- Bio je momak iz Klintonovog obezbeđenja koji je bio fer, gledao to posle, rekao mi je svaka čast na ponašanju, prosto to nije izgledalo tako jednostavno. Ja sam se bio pomirio već, samo sam rekao da neću da spusti mglavu pred onima koji su došli da linčuju. Pripadnici mog obezbeđenja su se ponašali hrabro, obarali druge, štitili me. Ovima sa N1 je bilo žao što sam preživao, pa su našli dvojicu bednika da pričaju neke druge stvari. Jedan musliman me zvao izvinio se što me je gađao. Rekao je "Uzavrla mi je krv", ja sam rekao sve je okej, nisi me povredio. U svakom narodu ima budala, procentualno jednako.

- Blokaderi su počeli da gube i nestaće sa političke scene, dolazilo je vreme kada su morali da pokažu politički stav. Kada dođe datum i iskazuju ih, popularnost ide dole.

- Ranije smo samo gubili radna mesta, prodavane su nam fabrike, to su stvari koje su nas nacionalno ugrožavale. Kosovo je lako moglo da proglašava nezavisnost, jer smo svuda bili slabi. Samo kako da se dočepamo vlasti na sledećim izborima. Tako ako nas pobede nekada, pričaće da su oni izgradili Beograd na vodi. Kada nemate strateški pristup, nego gledate ej šta sam mu rekao na društvenim mrežama. I šta ste uradili? Ništa.

O besanim noćima u Njujorku

- Sedeo sam u sobi u Njujorku i to su bile besane noći. Jedan afrički lider mi kaže ne smem, ali zbog tebe ću biti uzdržan. Na kraju smo imali više članica Islamske konferencije, koje su bile uzdržane i protiv, nego za. Znate li šta to znači, t oje bio takav ludački rad. Lagundžija je rekao, ja se sa takvom mašinom nisam sreo. Radio sam dan noć, dan noć. Navij sat da se čuje šsa tim ,pa sa tim, nema spavanja.

- To nije bilo pitanje odnosa prema zločinu, ja ne mogu da se ponosim onima koji su streljali mlade muslimane. Takve ljude mogu samo da prezrem, ovo nije imalo veze sa tim, nego rušenjem Srbije. Ja sam izabran da verno služim svom narodu. Ne mogu da vam pričam šta sam sve izdržao oko Kosova, samo jednu noć da vam prepriča,m delovali bi to neverovatno, bolje da ne ogvorim. To nije normalno sasvim, ali smo izdržali, zakleo sa mse na Ustav i vernost svom narodu. Narod će da proceni za 20 godina, ali mu služim verno i odano, i to je ono što niko ne može da dovede u pitanje, čak i ovi koji vuku kontejnere viču na plenumima, "on je potpuno lud, vidiš da neće da ode nigde, da nas ostavi".

"To je bio prvi veliki poraz onih koji su krojili našu sudbinu poslednjih 30 godina"

Govoreći o glasanju za rezoluciju o Srebrenici u UN kaže da je video ponos kod naših ljudi.

- Video sam ih na bini gore, 7,8 Srba. Kada sam video ponos kod naših ljudi, koji su aplaudirali na rezultat, ja se nikada ne znojim, potpuno sam hladan, ali sam osećao takvo uzbuđenje, tada sam znao da smo uradili veliku stvar, iako je usvojena rezolucija, to je bio prvi veliki poraz onih koji su kreirali našu sudbinu poslednjih 30 godina. Gde je jedna zemlja mala pokazala kako je mogla da se bori. Ta zastava je izložena u Predsedništvu, nadam se da neće niko da je skloni. To je zastava pobede srpskog naroda i nadam se da će tu uvek ostati.

- Kada sam čuo koga su sve zvali, koga je Berbok zvala. Zval isu sve moguće i radili su sve, a onda smo mi radili još jače i više. Onda sam neke afričke lidere po 4 puta pozivao, neki nisu hteli da mi se jave, pa se javi njegov pomoćnik pa ga ja slušam šta priča. Izborili smo se na kraju. Naš put je put razvoja, u mržnji nikad nije bio spas.

"Cipras je moj drug, ali nisam voleo njegovu politiku"

- Srbi su vredan i marljiv narod. To zavisi od nas i da radom možemo da napravimo život boljim. A zašto su penzioneri izdržali velike reforme 2014? Mislite da su moji roditelji bili srećni, ja sa im smanjio penzije, ali sad imaju 50 posto veće. Neko je morao da veruje da se neko bori i da će da uradi dobru stvar. Ja ne verujem u pristup lako ćemo. Cipras je moj drug, ali nisam voleo njegovu politiku. Tužimo Nemce, ne radimo ništa, i živimo lepo. Ne ide to lako. Narod to voli da čuje, ali sad je shvatio da ne ide to tako. Mislim da sve počiva na radu.