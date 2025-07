"DIREKTAN KRIMINAL JE TO ŠTO RADI!" Vučić o rektoru Đokiću - Na fakultetu je zabranjeno političko delovanje

GOSTUJUĆI u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o delovanju rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića kojim on direktno i grubo krši zakon.

- Rektor Đokić danas za "Špigel" govori kako će da izgleda blokaderska lista. Direktan kriminal je to što radi, na fakultetu je zabranjeno političko delovanje, a on je rektor Univerziteta - na univerzitetu je zabranjeno, direktno se bavi kriminalom i krši zakon, na najdirektniji mogući način. To radi i na fakultetu, na univerzitetu, pušta delovanje, dopušta da državne institucije budu pretvorene u opštinske odbore blokaderske partije. Njegov prorektor je državni funkcioner deset godina. U svim telima - rekao je Vučić komentarišući fotografiju na kojoj se rektor Đokić nalazi u društvu, između ostalog Dejana Bodiroge, i tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića.

