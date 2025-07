"SRBIJA ĆE NASTAVITI DA POBEĐUJE" Vučić u Nacionalnom dnevniku: Ni mrtav neću da pustim da najgori uzmu Srbiju u svoje ruke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na televiziji Pink gde je govorio o svim važnim i aktuelnim temama.

Na početku predsednik se osvrnluo na aktulne požare u Srbiji ističući da je trenutna situacija znatno bolja zbog toga što je kiša pala.

- Voleli bismo da je u Somboru palo nešto više kiše zbog kukuruza, a najmanje je palo u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu. Bilo je dovoljno kiše i to nam je pomoglo i naravno hrabi vatrogasci koji su se borili i ljudi. Mi smo angažovali helikoptere koje smo mogli i sve što je bilo moguće i to nam je pokazalo da u bućućnosti moramo više da ulažemo.

Predsednik je istakao da je Srbija kupila dva ruska Kamova i HA145 koji mogu da nose od 1000-1200 litara.

- Ono što je za ljude važno jeste da smo krenuli u opštini Žitorađa da raščišćavamo ruševine i ti ljudi će uz donatore da dobiju što pre kuću. Gledamo kako da nadoknadimo deo stoke kako bi stanovništvo krenulo dalje. Videli ste veliki broj ministara koji je otišao na teren da razgovaraju sa ljudima i ja ću ići za 15ak dana ići u isto područje da vidim šta smo to uradili.

Predsednik se potom osvrnuo i na negativnu kampanju koju vode mediji Dragana Šolaka protiv aktuelne situacije u Srbiji.

- Imate jednog ortodoksnog kriminalca na svetskom nivou kakav je Dragan Šolak koji želi da uništi zemlju iz koje je potekao. Sve što rade rade samo da bi proizvli sukobe u Srbiji. Pogledajte izveštaj iz Užica. Iako su pobegli oni su bili u kući porodice Varga, kako su čuli da dolazim tako su pobegli za par minuta. Znaju da bi dobili odgovor i zato su pobegli. Obratite pažnju na situaciju u Užicu, navašću vam nešto kako se izvodi obojena revolucija. Čuli ste da je rečeno da je pretučeno trogodišnje dete, da ga je policija pretukla, ne moram da vam govorim da je to notorna laž, međutuim, kako su oni to izvodili. Prilazi njihov novinar, propagandista, koji kaže da li možete da potvrdite da je trogodišnje dete pretučeno? Naravno, pre toga je dogovoreno sa onima koji intervjuišu i oni im odgovoaraju, strašno je bilo nasilje policije te večeri, oni su nas napali iako smo mirno sedeli. Na stranu to što vam on objašnjava da su kriminalci, on kaže da su mirno sedeli, a gde? Na saobraćajnoj magistrali, na državnom putu prvog reda. Čisti kriminalci, sve protivzakonito rade. Taj niti potvrđuje niti demantuje. Onda ide sa drugim pitanjem kod drugog čoveka, da li je moguće da je protučeno i trogišnje dete, a ovaj odgovoara: strašno je bilo te večeri. Kao kopi-pejst. Policija je svašta radila te večeri, a mi smo došli da mirno sedimoi i decu smo doveli da možemo mirno da sedimo. Nigde ni reči o tome da je dete pipnuo ili ne daj bože pretukao. I nađete tako četvoricu koju niti potvrđuju niti demantuju. Ali četri puta idu ti tonski zalogaji kojima vi sugerište da se to dogodilo. I nijedan nije demantovao, iako nijedan naravno nije potvrdio jer bi znali ljudi da se to nije dogodilo. I tako svakoga dana.

- Da li su ljudi iz Užica patriote i rodoljubi? Pa naravno da jesu. Da li vi stvarno veruejte da bi oni stali iza nekog Cicvarića koji je bio šef liste Preokret - Čedomir Jovanović, sa izrazito antisrpskim stavovima. Koji je bio odborni demokratske strane i LDP. Za njega je Kosovo nezavisno i Srbi su genocidni narod. I oni to ne kriju niti njegov sin. Ovde više niko ne postavlja pitanje kakva je politika, potrebno je nacrtati metu. Ta meta je Aleksandar Mučić ili ako hoćete Dragan J. Vučićević pošto ih jako nervira. Kad nacrtate tu metu onda ćemo mi da se ujedinmo svi samo da to zlo sklonimo i nije važno što nemamo politiku i što je ta Vučićeva politika tri puta bolja nego od ovih. Jer će nama glavna tema da bude trogodišnje dete i uhapsili ste nam decu. I takođe je sve vreme promovisana politika nekažnjivosti. Da blokaderi i kriminalci mogu da urade šta god hoće, da motkom udaraju policajce. Zamislite kažu da nam niste pustili anesteziologa, nažaloste pušten je zbog blokaderskih sudija. Anestesiolog koji je ogromnom motkom tukao policajce. Ako je to nekažnjivo šta je sledeće? Sledeće će je da će da uzme pištolj i upuca. I onda će vam se pojaviti Boža Ratkapa koji će vam reći da je Zdenko Tomanović najveći pokvarenjak, koji će vam preći pravo na pobunu. Znači, imate pravo i da ubijate? Naše očeve, sinove, našu braću, naše policajce, samo zato što su policajci?

- Manje ljudi će da ulazi u Užice, da dolazi u Zlatibor.U državi ćete imati ko zna koliko ljudi koji će da kaže pa zašto onda gradimo? Ja neću, ja ću uvek biti za to da gradimo. Već čujem od ljudi koji kažu, pa zašto da mi njima da gradimo nešto kad njima ni ovi putevi ne valjaju, oni neće da imaju puteve. Oni nisu sami za to krivi, to je jeziva manipulacija. Ljude pokušavaju da ubede da se oni bore za spas nečega, vi sa njima ne možete da razgovarate je je sve iracionalno. Uvođenje mržnje kako jedinog elementa i ničim drugim se ne bave. Zato im smeta vaša televizija i Inforemr jer neko sme da se usprotivi tom narativu.

Predsednik je istakao da je država završila put do Požege, ističući da se sasd ide dalje preko Arilja, Ivanjice, Kušića, Kladnice preko Dugoj poljani.

- Mi uvom trenutku, brže nego što je očekivano, nam napreduje auto-put prema Zrenjaninu, takođe Fruškogorski koridor, više od pola mosta je gotovo. Nadam se da ćemo tu i na ovaj auto-put i Dunavskoj magistrali da otvoramo neke denocie da ljudi to vide.

- Vidite šta je manipucalija. Danas i juče pričaju pogledajte kakve su grede na Pokropu. A hoće da kažu da je otvorena prošle godine. Samo neće narodu da kažu. Nisu oni to saznali zato što su mnogo pametni već što smo mi raspisali javnu nabaku da bismo taj problem rešili. A znate kada je nastao taj problem? Nije to nova zgrada već armatura iz 1997 godine. Pa što je niste popravili prevaranti blokdarski? Nego mi sad i to moramo da popravljamo i to ćemo i da popravimo.

- Imate advokate koji kažu, ej mi adkokati ćemo da budemo u štrajku. Znači, advokat ima pravo da pesnicom udara policajca? Pa šta hoćete, princip nekažnjivosti? Šta je sledeće za advokata, da advokati rade šta hoće? Ma nemojte? Sad kao štrajku tri dana, evo živ nisam. Ali ćete da odgovarate kada učinite krivična dela kao i svako drugi. Evo da obradujem narod, doći će do izmena zakona, na moj predlog, gde će biti moguće 10 ili 15 posto članova advokatske komore da osnivaju svoje komore, ne moraju to kao do sada. I posle toga ćemo imati konkurenciju. Uvek ćemo imati advokate koji hoće da rade, a koje neće moći politička vrhučka da određuje kako da se ponašaju u skladu sa ciljevima obojene revolucije.

Predsednik se potom osvrnuo na sliku na kojoj su se našli grupa blokadera od kojih su Bodiroga, Nenadić, rektor Đokić, Bojović i još nekoliko lica.

- Vi ste napravili jednu veliku grešku, ja sam pročitao tekst te krivčine prijave ili dela krivične prijave što su novine objavile danas. Vi ste rekli da je neko podigao krivičnu prijavu što su se oni nalazili u kafani, ne, podignuta je zbog ozbiljnih dela, ali to je na tužilaštvu. Ova priča je mnogo ozbiljnija nego što izgleda. Šokantne podatke ćete čuti od mene, ja čekam da se određene istrage završe. A onda ćete da čujete šta su planirali da rade četiri, tri meseca u nazad. Išli dotle da su hteli sve u državi da pohapse ne bi li se dodvorili blokaderima, uključujući i mene i da obave najprljaviji posao za strane sile. Sačekaću da se sve završi pa će onda sve da ispliva na videlo. Ovde niko njih nije slikao tajno već su se oni sami slikali za svog prijatelja i sami su objavili tu sliku. Imate rektora Đokića koji govori u Špiglu kako će da izgleda blokaderska lista. Direktan kriminal je to što radi. Na fakultetu je zabranjeno političko delanje, a on dikreto se bavi kriminalom.

- Ovde imate njeogovog prorektora koji je državni funkcioner deset godina najmanje. Predsednik Skupštine infrastrukture akcionara železnice, čovek koji je morao da bude i pitan i za nadstrešnicu. Nije. Da li ste primetili da su oduzeli predmet Višem tužilaštvu u Beogradu i prebacili ga Nenadiću na tok. Zbog čega? Koga da zaštite, koga da gone? Onda smo videli još nešto, upravu su ljudi kada govore o korupiciji. Oni nažalost kažu da je kriv Vučić što ih je postavio. Ja ne znam ni ko su ti ljudi, ali neko naš ih je postavio. Ali vi ste videli da su oni imali biznise sa njima, koji su više desetina miliona evra. Sa ovima koji sede tu. Desetine miliona evra i rade baš sa Železnicama. Ovo su sve državni funkcioneri sem vlasnika kafane.

"NAJVAŽNIJE DOVOĐENjE NOVIH INVESTITORA"

Vučić je izjavio da je za njega najvažnije da u Srbiju dovodi nove investitore i dodao da je leto prilika za izmene brojnih zakona i za konsolidaciju.

- Za mene je najvažnije da mi sada tražimo i da dovodimo nove investitore. Moraćemo više da se borimo - rekao je Vučić.

Dodao je da će se po radu i borbi meriti ko će ostati na određenoj funkciji u državi.

- Nama je leto prilika za izuzetnu konsolidaciju, za izmene brojnih zakona, za učvršćivanje sistema, ali i za privlačenje investicija, za razgovore sa Kinezima, Japancima, Korejcima, onima koji mogu da investiraju i u ovom trenutku - naveo je Vučić.

Dodao je da će država raditi na tome kako može da se napreduje dalje, kako bi se povećavale plate i penzije, kako bi ljudi mogli da žive bolje i kako bi se videlo kako dalje da se poboljšava standard.

Istakao je da će se raditi na tome kako da se dalje smanjuje femicid.

O NAPADIMA NA KUĆU VUČIĆEVIĆA I PROSTORIJE SNS

- Ako mi dozvolite, to što se dogodilo Draganu J. Vučićeviću je mnogo ozbiljnije nego što misli bilo ko. Ja ću da ga molim da uzme obezbeđenje, jer su nama obezbeđenje uzimali neki koji nikada nisu bili ugroženi, zato što su sami govorili o sopstvenoj ugroženosti i dobijali obezbeđenje. Dragan J. Vučićević je hrabar čovek, ima šestoro dece, i to da mu neko baca na kuću, to govori o tome da su ti ljudi huligani, teroristi ili zakržljalog ili zapušenog mozga, želim da verujem da je ovo poslednje. Ali je usledio direktan poziv pre toga i sa N1 i Nova S, sve vreme su optuživali Dragana J. Vučićevića da je on kriv za sve, reći ću vam između ostalog zašto, zato što je Informer značajno gledaniji nego N1 i Nova S zajedno, pa im sad smeta i zbog cena, medija i svega drugoga. Samo da imate u vidu. To je jedan od ključnih razloga, jer Šolaka uvek interesuje samo njegov džep. Uvodili su brutalnu kampanju protiv čoveka, da više i sami ne znaju zašto, valjda zato što drugačije misle i zato što im se suprotstavlja. I zato što je to smeo da radi u teško vreme i nije se uplašio ni kada su organizovali proteste protiv njega - rekao je Vučić.

- Zašto je ovo užasno loše i užasno teško? Posebno je užasno loše zbog činjenice da se ti mediji nisu oglasili, da ni reč nisu rekli. Naprotiv, da se tome raduju. Da pojedini ljudi, ako mogu tako da ih nazovem ljudima, dakle, od onog Štimca do mnogih drugih, kažu to je početak, imaju i spisak. I čudi me da policija nije reagovala. Čudi me da tužilac nije reagovao. Ne zaboravite, hapsili su ljude koji su vikali njihovim novinarima "bu" i ništa više. Pipnuli ih nisu. Kada obeležavate nečije kuće, kada napadate nečije stranačke prostorije, to je čisti hitlerizam i ponavljanje takvog ponašanja iz perioda 1932. do 1938. godine. Kad napadate druge političke stranke, kada napadate kuće svojih političkih protivnika, je li stvarno mislite da mi ne možemo da organizujemo napad na njihove kuće? Pa možemo u roku od sata vremena im uništiti sve stranačke prostorije širom Srbije. Sve. Sve. Od prve do poslednje. U roku od sata vremena. Ne treba nam više od toga. A ja bih lično kaznio i tražio hapšanje za svakog ako bi im jedan prozor uništio. Zato što želim da živimo u uređenoj zemlji. U normalnoj zemlji u kojoj će da se poštuju prava političkih protivnika.

10 GODINA OD NAPADA NA VUČIĆA U POTOČARIMA

- Ja sam tamo otišao da pognem glavu pred žrtvama, ponosan sam na to. Još jednom iskazujem saučešće porodicama poginulih Bošnjaka. Taj odnos se nikad neće promeniti. Time se mi razlikujemo od ostalih. Za mene je najteža borba pre godinu i nešto u UN. Ponosan sam na tu borbu celog tima. Tada sam najviše osedeo. Tako smo se borili da su Lagundžija, čak i Konaković rekli da je neverovatno kako se Srbija borila.

- Već imamo 118 zemalja koje su potvrdile učešće na Ekspu što je apsolutni rekord. Očekujemo značajne potvrde od važnih nam partnera i sledeće nedelje.

VAŽNA PORUKA

- Za mene je važno da se ljudima zahvalim što su verovali u svoje rukovodstvo i svoju državu i što ste dobro znali da ćemo samo morati da se izborimo za pravdu. I izborićemo se. Srbija će nastaviti krupnim koracima napred, nastaviće da pobeđuje, povećavaćemo plate i penzije, kada se sklone sa ulica, a sve ih je manje svakog dana. - istakao je Vučić.