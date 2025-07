"PLJAČKAJU OVU DRŽAVU, PA RUŠE DRŽAVU IZNUTRA" Vučić o društvu sa slike tužioca Nenadića - "Napunili su džepove; biće mnogo istraga!"

GOSTUJUĆI u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je i fotografiju sa druženja podstrekača i organizatora blokadera, na kojoj se nalazi i tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić, koja je dokaz pristrasnosti dela tužilaštva u svakom predmetu koji nosi političku težinu. Kako je naglasio, iza svega se krije mnogo ozbiljnija pozadina, a javnost će uskoro saznati, kako je rekao, šokantne detalje.

- Optužnica je podignuta zbog ozbiljnih krivičnih dela, a ne zbog fotografije. Stvar je mnogo ozbiljnija. Saznaćete šokantne podatke. Hteli su sve u državi da pohapse da bi se dodvorili blokaderima, uključujuči i mene, i da obave najprljaviji posao za strane sile - rekao je predsednik Vučić.

- Nećete verovati šta su hteli da rade poslednjih meseci. Sačekaću malo pa će sve da ispliva na videlo - dodao je.

Kaže da su oni sami objavili tu sliku.

- Rektor Đokić danas za "Špigel" govori kako će da izgleda blokaderska lista. Direktan kriminal je to što radi, na fakultetu je zabranjeno političko delovanje, a on je rektor Univerziteta - na univerzitetu je zabranjeno, direktno se bavi kriminalom i krši zakon, na najdirektniji mogući način. To radi i na fakultetu, univerzitetu, pušta delovanje, dopušta da državne institucije budu pretvorene u opštinske odbore blokaderske partije. Njegov prorektor je državni funkcioner deset godina. U svim telima. Predsednik Skupštine akciona Infrastrukture železnice, čovek koji je morao da bude pitan i priveden zbog nadstrešnice, a nije. Jeste primetili kako je premešten predmet Višem tužilaštvu u Beogradu i prebacili ga baš kod Nenadića na TOK. A zbog čega, koga da zaštite, a koga da gone? E sad vidimo koga. Nije nepoznat ni ovaj Milošević prevarant. U pravu su ljudi kada govore o korupciji. Kažu, kriv je Vučić koji ih je postavio, a ja ne znam ni koji su to ljudi. Ali neko naš ih je postavio. Vi sad vidite da oni imaju biznise sa njima. Više desetine miliona evra, sa ovima koji sede tu, Stokićem, i sa ovim drugim, Tomovićem, desetione miliona evra, rade baš sa Železnicama. Pljačkaju ovu državu, pa ruše državu iznutra. Ovo su sve državni funkcioneri, sem vlasnika kafane. Samo pogledajte te njuške na šta liče. Sve iz države, za rušenje države, a oni se obogatili. Napunili su džepove. Biće mnogo istraga i rezultati će doći. Ne pada sneg da zaveje breg, već da svaka zverka pokaže svoj trag - kaže predsednik i dodaje:

- Oni su izmišljali predmet Generalštab, nepostojeći, da bi pobegli od ovog predmeta, da se o tome ne bi pričalo, da bi mogli i dalje da dele pare između sebe, da bi mogli da budu korumpirani političari, tužioci, profesori... Njihovi džepovi puni, a tobož veliki borci za pravdu i promene u Srbiji.

- Uzimate čistu dušu mladim ljudima koji žele da menjaju svet i uvek dovedete do najgorih posledica. Ali nisu ti mladi ljudi krivi, krivi su ovakvi, koji su zarađivali na narodnoj grbači i bavili se kriminalom, desetine miliona evra. Šta je sve krivično delo, to ćemo tek da vidimo. Mislim da je dobro da naši ljudi vide koliko ima objektivnosti i u našem Tužilaštvu za organizovani kriminal, ko su drugari, kako to izgleda, gde su pare išle i kako su završavale.

Dodaje da je ovo samo slika i prilika o tome da je reč o obojenoj revoluciji.

- Ona uvek mora da dolazi spolja i plaćena i mora naravno da postoji unutar države to isto. Videćete i razne policajce koji su u tome učestvovali, ovo je samo vrh ledenog brega - kaže on.