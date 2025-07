VUČIĆ O SANACIJI POSLEDICA POŽARA U SRBIJI: Važno je da ljudi vide ozbiljnu, brzu reakciju države - Uskoro idem opet u ta područja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink.

Foto printskrin TV Pink

Vučić je na početku gostovanja komentarisao situaciju sa požarima u Srbiji i sanaciji posledica istih.

- Situacija je bolja osim na krajnjem jugu. Pala je kiša, nama je to značilo. Najmanje je palo u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu. U Zaječarskom je palo mnogo kiše. To je uglavnom zaustavilo zapad Srbije, to nam je pomoglo. Pomogli su hrabri vatrogasci i ljudi koji su se borili da čuvaju svoje kuće i imanja. Mi smo angažovali helikoptere i sve što je bilo moguće. U budućnosti ćemo morati još više da ulažemo, iako smo mnogo ulagali prethodnih godina. Moraćemo da nastavimo da se snabdevamo - naveo je predsednik.

- Mi smo danas krenuli u mestima gde sam bio da raščišćavamo ruševine. Ti ljudi će što je moguće pre da dobiju kuću. Gledamo kako da nadoknadimo barem deo stočnog fonda, da ljudi nastave sa životom. To je važno, da vide ozbiljnu, brzu reakciju države. Sam ću opet da odem da vidim šta je to što smo uradili i pomogli - rekao je Vučić.

- Jedino što rade već godinama je da Srbiju iznutra uvedu u ratno stanje. Jedino što imaju je mržnja. Sve što rade rade samo da bi proizveli sukobe u državi - kaže Vučić na konstataciju da i ovoliko angažovanje Srbije ljudima u područjima pogođenim požarima nije bilo dovoljno za medije u Šolakovom vlasništvu.