"U EKIPI MORALNOG DNA - TI SI KAPITEN" Oštar odgovor Mariniki Tepić: Građani dobro pamte - poražena politika nikada neće dobiti podršku

OŠTRE osude stigle su na sramne optužbe koje je potpredsednica SSP-a Marinika Tepić iznela na račun lidera SNS-a Miloša Vučevića.

Foto: Printskrin Iks/LaziDetektor

Nevena Đurić: U ekipi moralnog dna - ti si kapiten

Potpredsednica Glavnog odbora SNS Nevena Đurić poručila je Mariniki Tepić da je "u ekipi moralnog dna - kapiten".

- Sećaš li se, bednice, kada si tražila od dilera da iseli novinara? Kada si muljala kao sekretarka? Kada si se slikala sa Kurtijem, podržala ga da lažna država postane članica EU i tražila sankcije za svoju državu? Jesmo mi zaboravili? Nismo. U ekipi moralnog dna - ti si kapiten - objavila je Đurić na mreži X.

Sećaš li se, bednice, kada si tražila od dilera da iseli novinara? Kada si muljala kao sekretarka? Kada si se slikala sa Kurtijem, podržala ga da lažna država postane članica EU i tražila sankcije za svoju državu? Jesmo mi zaboravili? Nismo. U ekipi moralnog dna - ti si kapiten! pic.twitter.com/koJ531cXKD — Nevena Đurić Nikitović (@Nevena_Djuric93) July 8, 2025

Biljana Pantić Pilja: Propala opozicionarka Marinika Tepić

Propala opozicionarka Marinika Tepić, koja će u istoriji ostati upamćena po izgivorenim najgnusnijim lažima, spominje predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića i da će ona nekoga da šalje na robiju, izjavila je članica Predsedništva SNS Biljana Pantić Pilja.

- Žena koja je rekla roditeljima ubijene dece da nemaju tapiju na bol jer je i tu užasnu tragediju pokušala da iskoristi u političke svrhe.

Žena koja je podnosila Predlog rezolucije da se u Srebrenici dogodio genocid.

Žena koja je kao pokrajinski ministar izmislila banatske šore i svojim pajtašima, narko dilerima davala novac građana severne srpske pokrajine.

Žena koja je iz Pančeva proterivala nepodobne novinare.

Žena koja je videla drogirane koke u Moroviću.

Žena koja je izmislila pakete droge sa likom Aleksandra Vučića.

Svaka vlast da poželi ovakvu perjanicu opozicije koja kako nešto kaže-masno slaže.

Za razliku od Marinike Tepić, koja će ostati upamćena kao uposlenica Dragana Djilasa, koja slaže čim progovori, Miloš Vučevic će ostati upamćen kao najuspešniji gradonačelnik u istoriji Novog Sada. Novosađani su ga birali tri puta.

Za vreme Miloša Vučevića u Novom Sadu su se gradili vrtići i škole.

Novi Sad je dobio nove fabrike i nova radna mesta.

Vrtići su besplatni za sve.

Novi Sad je bio prestonica omladine i kulture.

Zato Marinika mora da laže.

Jer posle nje, ostala je pustoš u Vojvodini pa bolje po laži da je pamte građani kad već nemaju po čemu drugome.

Dok Aleksandar Vučić otvara nove puteve, Marinika bi na čelo kontejner revolucije. Ali neće je ni blokaderi i nasilnici.

Svake izbore je Marinika izgubila i izgubiće i sledeće.

Građani pamte sve laži i prevare kao i što pamte kakav je bio Novi Sad dok su njeni pajtaši bili na čelu grada i naše Srbije.

Neka Marinika nastavi da laže a mi ćemo da nastavimo da radimo i gradimo i da sačuvamo državu od takvih kao što je ona - objavila je Pantić Pilja na svom Instagram nalogu.

Nemanja Starović: Poražena politika koju predstavlja Tepić nikada neće dobiti podršku građana

Tijanićeva definicija po kojoj se svako kreće u granicama sopstvene pokvarenosti dobija novu potvrdu svakim javnim nastupom Marinike Tepić, ističe ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

- Njenom poimanju stvarnosti očigledno nije blisko to da nekoga u političkom radu mogu motivisati patriotizam, osećaj odgovornosti i dužnosti prema narodu, a ne koristoljublje kojem se rutinski podređuje interes nacije. Građani dobro pamte sva muljanja i "šoranja" pokrajinskog budžeta koje je sprovodila g-đa Tepić, rezolucije o Srebrenici koje je predlagala, kao i tragikomične optužbe na račun koka nosilja u Moroviću. Za razliku od nje, Miloš Vučević posvećeno služi otadžbini i to dokazuje svakoga dana. Štaviše, on je uspostavio zlatni standard političke odgovornosti u Srbiji, ne mareći za sopstvenu karijeru, a kamoli za bilo kakvu materijalnu korist. Siguran sam da će narod to pravilno vrednovati i nagraditi u vremenu koje je pred nama, baš kao što sam uveren da poražena politika koju predstavlja g-đa Tepić nikada neće dobiti podršku građana Srbije - objavio je Starović na mreži X.

Tijanićeva definicija po kojoj se svako kreće u granicama sopstvene pokvarenosti dobija novu potvrdu svakim javnim nastupom Marinike Tepić. Njenom poimanju stvarnosti očigledno nije blisko to da nekoga u političkom radu mogu motivisati patriotizam, osećaj odgovornosti i dužnosti… https://t.co/aFJKgS3Ka9 — Nemanja Starović (@nstarovic) July 8, 2025