"ŽAO MI JE ŠTO POSTOJE LJUDI I MEDIJI KOJI SE OVAKVIM USPESIMA NE RADUJU" Brnabić: Srbiju uskoro čeka još pobeda zahvaljujući Vučiću

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom otvaranja auto-puta do Požege.

FOTO TANJUG/NEMANJA JOVANOVIĆ

- Danas je prvi dan kako ljudi mogu da koriste auto-put do Požege. Prvi dan kako je Srbija, pod vođstvom Aleksandra Vučića izgradila više kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica nego svi zajedno od 1945. godine. Istovremeno, dan kada su neumorni radnici nastavili da grade nove puteve - od Moravskog do Fruškogorskog koridora. Srbiju uskoro čeka još pobeda zahvaljujući viziji i neumornom radu Aleksandra Vučića, kao i veri i podršci većine građana u našoj zemlji. Žao mi je što postoje ljudi i mediji koji se ovakvim uspesima ne raduju i koji i danas pronalaze način da umanje vrednost i uspeh auto-puta do Požege. Nadam se da će se i to u budućnosti promeniti i da neće jedina inicijativa da im bude iživljavanje nad kontejnerima i prosipanje smeća po ulicama. Svakako - svako svoj posao. U susret novim pobedama! - rekla je Brnabić.