"NE DOZVOLIMO DA NAS SLOME MRSKE LAŽI" Vučević na obeležavanju 150 godina Nevesinjske puške uputio snažnu poruku (VIDEO)

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević je danas u Nevesinju na obeležavalju 150 godina od Nevesinjske puške rekao da jedino kad smo ujedinjeni u dobru, niko nas ne može pobediti.

-Jedno od tih mesta, koje je nas – Srbe obeležilo, jeste Nevesinje. To je mesto gde se danas nalazimo. To je brdo Grebenac, koje nas utvrdi na kamenu. Utvrdi nam Grebenac Srbiju, na steni silnoj. Da budemo zavetno tvrdi i jaki, kao ovaj hercegovački krš i ovaj plemeniti i hrabri narod. Jer se na krvi i žrtvi ovog naroda, utemeljila naša savremena, novovekovna nezavisnost. Na ovom mestu otpočeo je i zatvoren krug pravde i pravičnosti, krug Božije promisli. Na ovom mestu se formirala svetosavska misao, i upravo ovde – na jednom od izvora srpstva, odjeknuli su pucanj i poklič, rekao bih: jecaj i molitva Srbina za slobodom i ujedinjenjem - rekao je Vučević.

U prošlosti su lažne ideologije i varljive politike i propagande, nastojale, kako je rekao Vučević, da Nevesinjsku pušku predstave kao ustanak: „Naroda i narodnosti Jugoslavije“, koji su se tobože digli, da stvaraju nekakvu socijalnu republiku, izvrćući samu suštinu ovog ustanka.

-Pisane su knjige i snimani filmski spektakli, kako bi se doprlo do što širih društvenih slojeva, a pre svega mladih. Ta laž, dobar je primer kako je tokom komunističkog i Brozovog perioda, ali i danas, vršena krađa istorije, krađa nacionalnih pobeda i na kraju – krađa identiteta. A šta je istina, braćo? Istina je da je ovde Srbin lio svoju krv za slobodu svih. Verovao je, naivno i časno, da on u svom junaštvu, treba i drugima slobodu da podari. Verovao je da se dobro dobrim vraća. A svi događaji nakon Nevesinjske puške, gorko su ga demantovali i duboko nas opominju. Ta hrabrost i to junaštvo bili su predmet zlobe i mržnje. Do današnjeg dana, imamo prilike da gledamo kako se mnogi u okruženju naslađuju nad svakim našim padom, kako silno žele i raduju se svakom našem porazu - naveo je Vučević.

Najtragičnije od svega, podsetio je Vučević, jeste što je turobni 20. vek u kojem smo imali Jasenovac, Jadovno, sve jame bezdane i stradanja naša, iznedrio generacije nas samih, našeg roda i poroda, koje su se odrodile od nas i prezrele nas.

-To su upravo oni koji bi istoriju i očeve naše i očeve njihovih očeva, zamenili za šarene laže i jeftina obećanja i koji bi revolucijom da naprave diskontinuitet od Nemanjića do danas. Oni otvoreno pozivaju našu decu da se odreknu svojih očeva, što simbolički znači da treba da preseku sve korene, sve veze sa istorijom i verom i da se odreknemo svega što nas čini narodom Svetog Save. To su oni kojima je plenum ispred kanona i zakona, koji bi i svetovnu i duhovnu vlast da biraju na ulici i pod ucenom blokada, to su oni kojima je podrška strane zemlje ispred podrške otadžbine, to su oni koji nam govore da će nam biti bolje tek kad prestanemo da postojimo, jer ovakvi kakvi smo - ne valjamo, to su oni kojima je Srbija „tamnica naroda“ i oni koji Srbe proglašavaju za „genocidan narod“, iako je srpski narod jedan od najstradalnijih u čitavoj Evropi - istakao je Vučević.

Nova opasnost sa kojom se suočavamo, rekao je Vučević, je opasnost unutrašnjeg razdora.

-I mi danas moramo da odbranimo i otadžbinu i narodno jedinstvo. To su danas naši prvenstveni zadaci. Naše misli i strepnje okrenute su tome — kako da sačuvamo milo srpstvo i Srbiju. Ništa, ama baš ništa, nije ni smešno, ni veliko, ni sveto u onome što nam se danas dešava, dok mnogi pevaju, igraju i raduju se našoj nesreći. Ti koji tako rade ponižavaju većinu svoga naroda i nipodaštavaju ga, a državu su prezreli i odrekli je se, a da toga mnogi nisu ni svesni. Nisu naučeni da se sećaju i da vole. E zato je ovaj ustanak, kao i svi nacionalni praznici od istorijskog značaja – ponovo važan. Da nas podseti da je srpstvo jedno i jedinstveno, bez obzira na to u kojim državama obitava. Da nas podseti da kada smo bili jedno i jedinstveni, sve sile ovoga sveta na Berlinskom kongresu, morale su da priznaju i potvrde našu državnost i slobodu. Da su naši preci ginuli znajući da je osnovni cilj – da sačuvamo narod, veru i državu od Boga datu. Zato, braćo i sestre, neka nam današnje sabranje bude i opomena i nadahnuće. Da ne dozvolimo da nas slome mrske laži, niti da nas razdvoje otrovne podvale. Da čuvamo sećanje, jer bez pamćenja neće biti ni nas - poručio je Vučević.

Nevesinjska puška nije, kako je istakao, pucala samo protiv tlačitelja i ugnjetača, ona je odjeknula kao zavet i kao opomena: da sloboda nije dar, već ogroman dug prema precima. Upravo prema našim očevima i našim starima. Zato se saberimo oko ideje očuvanja naše svete otadžbine. Jer kada smo zajedno, ujedinjeni u dobru, niko nas ne može pobediti. To je jedini put da u budućnosti sačuvamo ono za šta živimo i o čemu brinemo – našu otadžbinu, narod i veru - rekao je Vučević.