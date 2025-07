"LJUDI ĆE IH PAMTITI PO SMEĆU" Vučić o blokaderima i kontejner revoluciji: Moj očinski savet im je bio da to ne rade, biće sve slabiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su se sada blokade pretvorile u kontejnersku revoluciju kao i da je zadovoljan akcijom policije.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Ovo su sada pretvorili u kontejnersku revoluciju. Ljudi će ih pamtiti po smeću. Moj očinski savet je bio da to ne rade. Bićete sve slabiji, što više kontejnera budete izneli. Možete da nam zaustavite prugu na 15-20 minuta, intervenisaće policija. Ne možete doveka. Nije to odnos prema Vučiću, već prema zemlji, svim građanima. Neverovatne stvari se dešavaju, zato je bes sve veći. Zadovoljan sam reakcijom policije. Nisam za drakonske kazne, da kazniš to dete 4-5 godina. Idi čitaj knjigu, radi nešto drugo. Važno je da policija bude prisutna, jer policija je ta koja njih štiti. Narod bi uzeo motku u ruke i sklonio njih - rekao je Vučić.