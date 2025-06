PLENUMI KAO TERORISTIČKE ĆELIJE Evo kako blokaderi planiraju krvoproliće: "Kada padne mrak kamufliramo se i kreće vandalizam" (VIDEO)

BLOKADERI na Vidovdan planiraju državni udar i prolivanje krvi na ulicama Beograda, a materijalni dokazi crno na belo o raskrinkanom planu za izazivanje građanskog rata obelodanjeni su sinoć u specijalnoj emisiji. Posebno su opasni snimci nastali na plenumima tri beogradska fakulteta, koji su postali prave terorističke ćelije, odnosno poligon za terorističko delovanje protiv sopstvene države.

Filološki fakultet

Podsećamo da je već uhapšeno 6 osoba, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog planiranja nasilnog rušenja vlasti, tačnije da su izvršila krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

U zajedničkoj akciji VJT u Beogradu, MUP RS I BIA uhapšeni I. M., N. A., B. M., A. I., V. K. i S.G.

Kod jednog od uhapšenih pronađen je pištolj sa izbrušenim serijskim brojem – oružje namenjeno teškim krivičnim delima. Kod drugog uhapšenog pronađen je samostrel u fabričkoj kutiji.

Među uhapšenima je i predsednik Vojnog sindikata, Novica Antić, koji je snimljen kako sa Ivanom Matovićem u hotelu u Kraljevu planira napade i upade u Vladu Srbije, RTS, Hepi i Informer, kao i fizičke napade na policiju i upotrebu vatrenog oružja.

Plenumi kao terorističke ćelije

Međutim, pored blokadera političara, veoma su opasni snimci koji su nastali na plenumima Elektrotehničkog, Filološkog i Građevinskog fakulteta.

Dokazi i snimci zabeleženi na plenumu beogradskih fakulteta koji su davno oteti, direktan su dokaz umešanosti samih studenata, blokadera terorista, u planove državnog udara i izazivanja građanskog rata.

Elektrotehnički fakultet u Beogradu (ETF)

- Na radionici je bilo sinoć raznih predloga, da se uništi do sada šta je urađeno na Ekspu, da se vidi zašto su Surčinci rekli da se betoniraju raskrsnice. Da to ne isključuje jedno drugo, damo ultimatum, ne ispuniš ga, onda krenete redom. Ko što su im predlozi, da htel isu da lupaju SNS lokale, SNS-a po Srbiji. Treći govor da bude šta ćemo da uradimo ako ne raspišeš izbore, kako smo jači od njega, kao ćemo ga pobediti. Kako ćemo ga uništiti i kako je okupator, a jedan okušator je već stradao za Vidovdan. Mislim da je prosto neophodno kako ne bi otišli previše u desno, ovaj, udaljili se od jezgra naše podrške.

- A to su ljudi koji su evropsko orijentisani, građanski, šta god, mislim da je važno da se prosto postigne neki balans. Obraćamo se većini Srbije, ali će većina glasati za SNS. Ako je Vidovdan, ako hoćemo da se povežemo sa nacionalnom tematikom, ne možemo to da uradimo opet rukavicama ne ide. Ja sam protiv rektora jer ima pe**rski glas - rečeno je na sastanku.

Filološki fakultet u Beogradu

- Takođe je narativ ovog protesta, znači da je lakat lista spremna. Idemo sa tim narativom imamo nešto spremno, gotovo je, spremni smo za izbore, spremni smo za dan D.

- Došlo bi do blokade Kolubare, EKSPA, tim redosledom, a ima rad da bi se sledio uporedo sa svim tim. Blokadom sve tri lokacije - Gazela, Brankov most, Autokomanda, kojom bismo oslabili ekonomski državu najmanja cifra bila bi 4,5 miliona evra, a najveća 8,5 miliona evra.

- Tu masu koristimo za zauzimanje institucija, eventualno EKSPA. Što se tiče institucija stvar je drugačija, jer kada smo mi napolju, ljudi su napolju na suncu, unutra i čekamo kraj nedelje. To je jedan vid, drugi jeste ono što se govorilo to je nasilje širom Srbije.

- Ali to bi mogli da odradimo u sklopu naredne tri najradikalnije akcije. Takođe sam čuo za plan za upad u Predsedništvo, to se neće desiti, nego će nas izmlatiti, pre nego što bi stigli da priđemo.

- Upitno je što 4 dana pred protest nemam plan.

- Svaki fakultet ima grupicu od 30 ljudi, ta grupa živi na fakultetu 7 dana, ne izlazi sa fakulteta kada je dan, ali kada padne mrak kamufliramo se, momci puste bradu, devojke maske i izlazimo sa faksa i kreće vandalizam - čulo se na sastanku pomenutog fakulteta.

Građevinski fakultet u Beogradu

- Malo se vrtimo u krug. Nemamo još ceo plan, videćemo da li ćemo da idemo na RTS, šta ćemo 28. Hajde da se fokusiramo na to. Ofanziva na policiju, po predlogu ratnog veterana, koja bi bila korišćenjem biber spreja, mislim da je neophodno da narod krene u napad. Mislim da je to cela poenta, mi smo studenti bili simbol kao borimo se za pravdu, do sada. Mislim da je potrebno da narod spontano krene u neki vid nasilja, znači mi ćemo da pozovemo na građansku neposlušnost - čulo se na sastanku, ali nije precizirano ko je prisustvovao plenumu.

Kako su dalje naveli, planira se borba sa policijom, sa "ćacima", sa svima.

- Moraš medijski da kažeš da će da dođe do tih sra**. Da li se sprovodi medijska kampanja kao da je nasilan protest da li ne, to narodu mora da se kaže. U suštini ja sam i dalje za ovaj plan, ja bih ga izneo večeras. Cilj raspisivanja izbora od momenta kada nama to odgovara. Sredstvo pravljenje nereda već od 28-og do 12-og kao sam pik za ono što će doći, i onda od 12-og nadalje. Policija je ta koja u međuvremenu prouzrokuje taj haos - dodaje se.