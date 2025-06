KULMINACIJA DIVLJAŠTVA BLOKADERA: Žele da ubijaju neistomišljenike!

BLOKADERI vrše nasilje mesecima u nazad, a kulminacija se dogodila sinoć u Vrnjačkoj Banji kada je blokader Ivan Mladenović (36) pucao na prostorije Srpske napredne stranke i na policiju.

Foto: Printskrin

Blokader je prvo pucao na stranačke prostorije, a potom je vatru otvorio i na policiju. Očigledno da je njegova namera bila, baš kao i svih blokadera da ubije ljude iz Srpske napredne stranke, a potom i organe reda.

Kod njega je u džepovima pronađena i dodatna municija. Snimak koji sledi je uznemirujuć jer je na njemu prikazano kako blokader puca iz vatrenog oružja na stranačke prostorije i policiju:

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić osvrnula se na jučeraši napad blokadera na prostorije SNS.

- Pucanje iz vatrenog oružja na članove SNS od strane blokadera je samo finalni čin svega onoga čemu smo svedočili u poslednjih sedam meseci. Do toga je dovela mržnja koju su posejali blokaderi uz ogromnu podršku dela medijske scene. Do toga je dovelo stalno opravdavanje i relativizacija napada na studente koji žele da uče i sve ostale koji se sa blokaderima ne slažu, pa čak i na dekane, direktore škola i profesore. Do toga je doveo nedostatak adekvatne reakcije nadležnih institucija na fašističko divljanje blokadera na ulicama Niša, Novog Sada, Bogatića, Beograda i ostalih gradova i opština u Srbiji. Do toga je dovela tišina, pa čak i odobravanje, maltretiranja, targetiranja i terora nad novinarima i medijskim kućama koje se blokaderima ne sviđaju. Sve je to dovelo do toga da je prihvatljivo, normalno i očekivano pucati iz vatrenog oružja na prostorije stranke koja se od početka jasno suprotstavila blokaderskom teroru. Blokadera su na ovaj čin inspirisali svi oni sa kojima se ponosno fotografisao i koji su mu svojim rečima metaforički gurali taj pištolj u ruke – od Nemanje Šarovića, do Draže Petrovića. Nas iz SNS ovo nije uplašilo. Borićemo se još jače i hrabrije. Borićemo se da Srbija nikada ne postane zemlja fašističke ideologije u kojoj je dozvoljeno da maltretirate, ponižavate, proganjate i ubijate ljude koji misle drugačije od vas. I nikada se nećemo predati. I da – uvek ćemo vam se suprotstaviti - poručila je Brnabić.

Blokaderi-foteljaši mesecima sprovode jezivo nasilje

Scene nasilje blokadera-foteljaša ponavljaju se iz dana u dan. Siledžije su napadale, maltretirale, tukle građane u Novom Sadu, Nišu, Kraljevu. Oni su bukvalno linčovali dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu, Patrika Drida. Davili su pripadnika obezbeđenja Skupštine opštine Kraljevo. Napali gradonačelnika Niša Dragoslava Popovića i direktora Doma zdravlja Milorada Jerkana.

Blokaderi linčovali dekana Patrika Drida

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF), Patrik Drid, brutalno je napadnut od strane blokadera u Novom Sadu kada je izlazio iz zgrade fakulteta. Njega su blokaderi oborili na zemlju, psovali i vređali.

Razularena rulja je bukvalno opkolila dekana spremna da ga linčuje. Policajci u civilu su bukvalno spasili život legendi srpskog sporta i dekanu DIF-a, koga su sproveli u kola hitne pomoći.

Davili pripadnika obezbeđenja

Blokaderi Vladan Slavković i Ivan Matović davili su pripadnika obezbeđenja Skupštine opštine Kraljevo.

Jezivo nasilje u Nišu

Najgore nasilje koje su građani Srbije imali prilike da vide, sprovedeno od strane blokadera foteljaša, definitivno je ono koje smo gledali na ulicama Niša.

Blokaderi foteljaši tada su najjezivije napadali ljude na ulicama samo zato što drugačije misle.

Napad na gradonačelnika Niša Dragoslava Popovića, napad na direktora Doma zdravlja Milorada Jerkana, gađanje građana Niša, napad na žene u Nišu, napad na Danijelu Krstić - bili su samo deo ovih nemilih scena iz Niša.