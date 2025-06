VUČIĆ NA RTS: Blokaderi su pucali na prostorije SNS, pokušaće nasilje i na Vidovdan

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u jutarnjem programu RTS gde je govorio o najvažnijim temama za Srbiju.

Foto: Printskrin

Na samomo početku predsednik je potvrdio informacije da je sinoć pucano na prostorije Srpske napredne stranke.

- Pucano je na prostorije SNS u Vrnjačkoj Banji. Reč je o čoveku koji je učesnik svih protesta. Lice koje se slikalo sa svim licima iz opozicionih stranaka. To su očajnički potezi onih koji su izgubili a ne mogu to da prihvate. Pokušaće još nasilja i to na Vidovdan, na najvći srpski praznik kada bi trebalo da saborujemo. Gledaće da napadaju Srbe i srpsku decu, ali posle toga dolazi kraj.

Ukazao je na to da se vodi kampanja i na RTS protiv jedne političke opcije.

- Zašto me niste pitali oko utakmice Železnika? Vama na RTS nije ni vest to da je neko pokušao da ubija ljude. Gde vam je to u hedovima? Da ja nisam došao to kod vas ne bi ni bila vest. Dozvoljeno je u ovoj zemlji ubijati lažima i neistinama ne samo Vučića nego i svih neistomišljenika. Neće se tako nešto dogoditi, gotovo je sa tim. Na kraju dolazi vreme odgovornosti. Sa druge strane želim da kažem da će svi odgovorni izaći pred lice pravde. Vreme za odgovornost dolazi.

Foto: Printskrin

Predsednik je istakao značaj zakona koji su juče usvojeni u Skupštini.

- Ponosan sam na zakone koji su usvojeni, posebno o alimentacionom fondu, i stambenim kreditima za mlade. To su fantastični zakoni. Zakon o alimentacionom fondu je ispunjeno obećanje. Neodgovorni roditelji, najčešće očevi, biće dužnici države, ali ono što je najvažnije dete će odmah biti obezbeđeno. Država istog trenutka obezbeđuje novac majkama i deci - rekao je Vučić i dodao:

- Kada se vratim iz UAE, gde ću razgovarati sa šeikom Mohamedom, obići ću mlade ljude koji su se uselili u te stanove i kuće. Ljudi treba da nastavljaju da se javljaju.

Kaže da se država oporavlja od štete koju su joj naneli blokaderi.

- Juče je PDV išao onako kako smo očekivali. Kako propada blokaderska revolucija i spoljni napad na Srbiju, tako se Srbija oporavlja. Od tog trenutka mi ćemo pokazati punu ozbiljnost, vratiti se najboljim stvarima, izgradnji Srbije, napretku. Danas je promocija EXPO-a podignuta na spektakularan način. Danas dolazu Jusein Bolt, koji će biti jedan od promotera. To je velika stvar za našu zemlju.

Foto: Printskrin

Kaže da nikada nisu organizovali kontramitinge i da neće organizovati kontramitinge.

- I na ovoj (RTS) blokaderskoj televiziji, i na drugim, mogli ste da čujete da organizujemo kontramitinge. Nikada nismo pravili kontramitinge. Zapamtite moje reči, za oko tri meseca ja ću morati da čuvam blokadere od građana Srbije. Suviše novca je uloženo spolja da bi se od toga odustalo, ali gotova je ta priča.

Predsednik se osvrnuo i na ono što rade na RTS i kako učestvuju u rušenju države. On je ukazao na to da na RTS nije glavna vest da je pucano na prostorije SNS te upitao kako bi se ponašali da je obrnuta situacija.

Foto: Printskrin

- Sramota je ovo što radite, što rušite svoju zemlju. Recite mi, da je neko iz SNS pucao na prostorije bloakadera, da li bi to bila glavna vest? Nemate šta da mi kažete jer znate da bi. Da je neko od nas pucao na prostorije bloakadera, da li bi to bila glavna vest? Neka svi građani razmisle. Verujem da ćemo uskoro doći i do snimaka.

Predsednik je ukazao na činjenicu da je veliki brj studenata otišao da se školuje van Srbije i da je za to kriv rektor Đokić i blokaderi.

- Blokaderi nisu blokirani, nego oni blokiraju ljude, život ljudima, zabranjuju studiranje. Zahvaljujući rektoru Đokiću i ostalim dekanima, imali smo najveći egzodus studenata. Najveći broj ljudi je napustio našu zemlju, otišli su u region, u zapadne zemlje, i zato nam je potreban zakon o visokom obrazovanju. To će biti moj predlog zakona, sigurno ćemo omogućiti veću konkurenciju, i omogućićemo vrednim studentima da mogu da uče i rade.

Foto: Printskrin

Govoreći o deportaciji ljudi od strane Aljbine Kurtija kaže da će na kraju pobediti Srbija.

O sukobu Irana i Izraela kaže da je Srbija za smirivanje situacije.

- Amerika se meša direktno. Mi želimo smirivanje situacije. Cene nafte rastu, do donose velike probleme za ceo svet. To donosi probleme za ceo svet.

Govoreći o prodaji oružja kaže da mi živimo od toga:

- Te levičarske, hipi pokrete koji misle da ćemo da živimo od trave. Mi municiju prodajemo i muslimanskim zemljama, i ti što će da nam sole pamet da će da se koristi u ratu. Pa ne, nego će da se koristi u pozorištu. Ali da bi ljudi živeli bolje mi moramo da radimo i zarađujemo.

Predsednik je najavio veće penzije za penzionere u Srbiji.

- Penzioneri ne moraju da brinu. Biće povećane penzije. Blokaderi su naneli veliku štetu zemlji, pokušali su da je unište. Moraće da odgovoraju za haos koji su napravili. Ali dobre vesti su da zemlja ide napred i napreduje. Srbija je na dobrom putu.