VUČIĆ O IZBORIMA, EKSPU, MINIMALCU... "Narod neće da glasa za siledžijstvo i nasilje"

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Oko magazin" na RTS 1.

Kad su u pitanju izbori u Kosjeriću i Zaječaru, Vučić kaže da koliko god se RTS trudio da bude kao N1, on ima odgovore na pitanja. Podseća da je SNS 2017. imao svega 33 u Kosjeriću.

- Za mene je ogromno zadovoljstvo da govorim uvek o izbornim rezultatima, bez obzira na to što su postignuti u uslovima jezive atmosfere linča koje su kreirali RTS, N1 i Nova S, pumpajući, dinstajući - kazao je on.

Kaže da je za njega neverovatno da postoji stranka koja osvoji 50% glasva gde vlada dugi niz godina.

- To govori o ogromnoj popularnosti te stranke i ja čestitam Milošu Vučeviću. Veoma sam zadovoljan rezultatima u Kosjeriću. To je apsolutno neverovatno. Zamislite u koji smo stadijum došli da moram da dođem na bilo koju TV i da moram da govorim da li sam zadovoljan sa više od 50% glasova. To ne postoji nigde u svetu - rekao je on.

Kaže da je važno da je u nemogućim uslovima ostvaren "čudesan uspeh".

- CRTA je deo blokaderske obojene revolucije, kao i RTS. U Zaječaru je tolika razlika da može da bude samo veća, uprkos jezivom nasilju kojim su ljudi bili izloženi, maltretiranjem novinara, pogotovo žena. Niko nije želeo da vidi bajkere, crne džipove i neke veterane koji su maltretirali narod - rekao je on.

Kaže da SNS nije imao nijedan crni džip nigde i da nikog nisu tukli.

- Mi nismo proglašavali pobedu posle 30% navodnih prebrojanih glasova. Lagali su vas, građani. Prvo se izbore mala izborna mesta, a tamo blokaderi ni na jednom nisu pobedili. Nula. Lagali su zato što su smatrali da je dovoljan pritisak i sama objava da su pobedili da se svi sklone i da ne broje glasovi - dodao je.

Nijednog prigovora nije bilo u Zaječaru i Kosjeriću na zvanične zapisnike, naveo je on.

- Ono što ljudi treba da znaju zbog laži na kojima insistira i ova televizija, nijedan opozicionih posmatrač nije podneo nijedan prigovor. Imali ste 69 zapisnika u Zaječaru a 29 u Kosjeriću i ni na jedan ne postoji nikakva primeda nijednog člana biračkog odbora. Čista pobeda kao suza i biće ubedljivija svaki put. Narod neće da glasa za siledžijstvo i nasilje - kazao je Vučić.

Kad su u pitanju novi parlamentarni izbori, kaže da će izbori biti raspisani, ali da ukazuje na to da se nikada nije dogodilo kao sinoć i preksinoć Branki Lazić u Zaječaru, a posebno Dragani Ćendić u Kosjeriću.

- Ima 50 kilograma težine, udarana je pesnicama i šamarima. Nikada nije upoznala oca u životu i nikad je niko nije tukao u životu dok nisu došli blokaderi da je tuku. Samo zato što je radila svoj posao. Nikada nisam mogao da poverujem da ljudi svoju hrabrost i moć dokazuju tako što tuku žene - kazao je Vučić.

RTS i drugi su tražili hapšenje čoveka koji je viknuo "bu" novinaru N1.

- Svi batinaši će biti pohapšeni i odgovaraće za zlodela koja su počinili. Dolazi vreme odgovornosti - rekao je predsednik Srbije.

Ističe da uskoro stiže nova fabrika SDPR u Zaječar.

Kaže da se 114 zemalja prijavila za Ekspo i dodaje da će se povratak te investicije tek videti u godinama koje dolaze.

Najavio je još 1.500 stanova na elitnoj lokaciji i po najpovoljnijim uslovima.

- Verujem da ćemo to imati u prvoj polovini ili sredinom sledeće godine. Za nas Ekspo nije samo Beograd, nije samo to što će tu niknuti novi deo grada, najbolji. Za nas je Ekspo izgradnja pruge od aerodroma do centra grada. Ta pruga će ići dalje ka Obrenovcu. Za nas je Ekspo i gradnja auto-puteva širom Srbije. Za mene nije Srbija samo Beograd, već od Prokletija do Subotice. Izdvajamo veliki novac za javne investicije. Upravo smo danas obavljali razgovore oko Banatske pruge jer smo stali zbog blokadera. Sve su nam uništili u prethodnih nekoliko meseci zajedno sa RTS i N1. Hoću da ljudi u Opovu dobiju novu prugu. Ja uživam u tome zato što mi je to život. Znam svaki kilometar svakog mesta u Srbiji, a neko uživa u tome da kritikuje svoju zemlju, pogotovo kad raste. Danas je ekonomija moja najveća nada, moj san, moj život. To biraju građani Srbije, a ne nasilje nad ženama - rekao je Vučić.

Kaže da se četiri meseca kasni sa Nacionalnim stadionom.

- Izgradićemo ga i uvek položiti račune koliko para je potrošeno i kako je potrošeno - rekao je on.

Političari neretko pričaju o korupciji jer znaju da bi oni to radili, navodi on.

- Ne razumeju da postoje ljudi koji neće kombinacije, koji nemaju račune u inostranstvu, ni vile ovde ili tamo. Ne možete da pobedite srce ljudi koji se bore za ovu Srbiju, za razliku od onih koji gledaju kako će da je unište i to uz pomoć spolja, a ponekad i bez toga jer je dovoljno mrze. Znate li koliko ljudi znam koji su navijali za Albaniju protiv Srbije da bi bio kriv Vučić - izjavio je Vučić.

Kaže da ne postoji bojazan od otkaza zbog rasta minimalca jer ima 95.000 ljudi koji primaju minimalac, 7.000 u državnoj službi, a 88.000 u privatnim firmama.

- Dreksler majer odlazi jer su plate u Srbiji inače uvećane. To je naša sudbina. Odlaziće i neki drugi u budućnosti. Kada blokaderi govore o povećanju minimalca, oni žale poslodavca, a kada ostaje isti, onda žale zaposlene. Mi brinemo da uvek napravimo najbolju meru - kazao je on.

Ističe da će država podići neoporezivi deo dohotka i pomoći poslodavcima.

Kaže da imamo 8,2 odsto nezaposlenih, manje nego neke zemlje EU.

- Imamo mnogo grana privrede u kojima imamo glad za zapošljavanjem ljudi iz inostranstva - kazao je on.

Pozvao je na dijalog sa blokaderima, ali ne u smislu slabosti.

- Molim ih da razmišljaju o svojoj zemlji. Danas smo po prvi put mogli da pokrijemo potrošačku korpu. Imaćemo problem zbog jezivih blokada, ali verujem da ćemo sve nadoknaditi. Penzije će raste malo brže nego plate. Daću sve od sebe da to bude pre 1. januara - kazao je on.

Za 12 godina rasle su plate 300 odsto, a ukupna inflacija je 96 odsto za taj period.

- U ovoj zemlji niko nije gladan, a pogotovo ne neki koji jedu travu i drže dijetu svaki dan - kazao je on.

Zahvalio je građanima na poverenju i podršci, a sve koje drugačije misle zamolio je da razgovaraju.

- Srbiju niko neće moći da zaustavi, bez obzira na bezbrojne laži - zaključio je on.