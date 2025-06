"NOVOSTI" SAZNAJU: Vučić se obraća posle 22 sata

KAKO "Novosti" saznaju predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras posle 22 sata.

Podsetimo, danas su u Srbiji održani lokalni izbori u Zaječaru i Kosjeriću. Izbore je obeležilo divljanje blokadera koji su tokom celog dana kršili izborni proces.

- Ceo dan su držali Kosjerić u zatočeništvu i maltretiraju sve ljude. Stigli su rokeri i bajkeri odavde, to su valjda ovi koji treba da biju nekoga, pa stigli veterani koji treba da biju nekoga. Ceo dan im je glavna vest da su stigli svi oni. Šta rade oni na ulciama Kosjerića i Zaječara, osim što prete ljudima? Pojavili su se u crnim džipovima one lopuže iz Zrenjanina, Pufovci ili tako nekako. Šta rade po Zaječaru? Ima "z" u nazivu mesta, ali nije Zrenjanin Zaječar. Prete ljudima. Mislite da će to da pomogne? Isto to rade u Kosjeriću, na svakom mestu. Da je neko drugi tako brutalno kršio zakone, možete misliti šta bismo danas imali i šta bi nam saopštavala EK, čuvena Marta Kos i svi ostali. Sve to na kraju dođe na svoje. Boriće se uvek protiv najvećih lažova i nepravde. Sam na svetu da ostanem boriću se za pravdu i slobodnu Srbiju. Nikada me neće ućutkati time što će pokazivati "moju sliku", a u stvari sliku Gustava Petra, a da neće ni da se izvine ni oni koji su to rekli, ni oni koji su to promovisali. Večeras ću da govorim o tome šta se sve zbivalo u Kosjeriću i Zaječaru i šta stvarno rade neke NVO i čime se bave - rekao je predsednik danas na Danu MUP.