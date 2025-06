OPASNA NAJAVA: Šešelj otkrio šta ga brine

U PROZAPADNOJ opoziciji nema političara od formata, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: N. Skenderija

- Nekad je bilo. Još ne mogu da ga iznedre, a koliko godina prođe - kazao je Šešelj.

Kaže da ne dolazi u obzir da migranti budu prebačeni u Srbiju iz SAD.

- Mene nešto drugo brine, a to je ova najava da bi Amerikanci mogli da potpišu odbrambeni sporazum sa ovim otpadničkim režimom u Prištini. To nije dobro. Amerikanci potajno i dalje rade na formiranju šiptarske separatističke vojske, na njenon naoružavanju i na instaliranju nekih fabrika oružja i municije. To već uveliko rade Turci. To je ono što me brine, a vidite da još ne dolazi novi američki ambasador u Beograd i Sarajevo - kazao je Šešelj za TV Pink.