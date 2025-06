PRED SUD IZVODE 40 SRBA: Priština goni naše sunarodnike koji su učestvovali na protestima 2022. godine

NOVA, frontalna faza udara na Srpsku listu, u kojem režim Aljbina Kurtija zloupotrebljava i pravosuđe, nastavak je progona partije koja ima najveći legitimitet i podršku Srba na Kosovu i Metohiji, kako bi se ona eliminisala iz političkog života, a naš narod u pokrajini ostavio bez zaštite i dodatno zastrašio.

Više od 40 Srba sa severa Kosova i Metohije uključujući i rukovodstvo Srpske liste dobilo je poziv za saslušanje u svojstvu okrivljenih za napad na tzv. ustavni poredak Kosova i druga krivična dela tokom mirnih protesta na severu u decembru 2022. godine. Sa ovim opasnim potezom Prištine novog izaslanika EU u dijalogu Petera Sorensena upoznao je prekjuče u Briselu direktor Kancelarije za KiM Petar Petković i zatražio da se zaustavi teror i politički progon predstavnika srpskog naroda na KiM. O pozivima za saslušanje, koje su, između ostalih, dobili i predsednik SL Zlatan Elek, kao i članovi Predsedništva Igor i Slavko Simić, ova stranka obavestila je i predstavnike EU i Kvinte na KiM.

Igor Simić poručio je juče da je reč o političkom pritisku na SL i izabrane predstavnike, a kao rezultat nervoze Kurtijevog Samoopredeljenja jer ne uspeva da konstituiše novi saziv parlamenta u Prištini, ali zbog predstojećih lokalnih izbora.

- Odazvaćemo se pozivima, ne zato što verujemo da je to pravičan proces, nego što znamo da ništa nismo radili protivzakonito. I tada smo, kao što smo i danas, a bićemo i sutra sa svojim narodom, uvek pozivajući na mir i suzdržanost, kako ne bismo dali povod Kurtiju da koristi silu protiv naših nedužnih sugrađana. A neki od onih koji su ranije organizovali nasilne proteste u Prištini i palili međunarodna vozila danas se nalaze u vladi - istakao je Simić.

Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić kaže za "Novosti" da je ovo nastavak politike eliminisanja predstavnika srpskog naroda koji su za Kurtija nepoželjni:

- Pre nekoliko dana smo čuli njegovo ponovljeno priznanje da je propuštena šansa da se zabrani učešće SL na parlamentarnim izborima u februaru. To je bio njegov plan, podsetiću da izborni panel u Prištini tada nekoliko puta nije hteo da verifikuje listu kandidata SL, pa je tek "odobrio" posle intervencije stranaca u žalbenom postupku. Sada se na drugi način pokušava, kroz tzv. krivične postupke, nasumično krivično gonjenje predstavnika SL.

Čelić kaže da ako se ide logikom da se funkcioneri SL procesuiraju zbog navodnog "napada na ustavni poredak" tokom protesta 2022, onda bi Kurti trebalo da uhapsi sve Srbe sa severa, jer je taj bunt, ukazuje, bio opštenarodni protiv masovnog kršenja ljudskih prava.

Petković: Ubice Stolića šetaju NA jučerašnji dan 2003. godine u svojoj kući u Obiliću ubijena je tročlana porodica Stolić, a direktor Kancelarije za KiM Petar Petković poručio je da počinioci ovog monstruoznog zločina nikad nisu privedeni pravdi, iako je motiv zločina jasan - zastrašivanje povratnika, kao i malobrojnih Srba koji su u tom trenutku živeli u ovom mestu. - Slobodan i Radmila Stolić i njihov sin Ljubinko zverski su mučeni, a patolozi su na njihovim telima pronašli višestruke tragove torture, iako je kuća u kojoj je ubistvo počinjeno bila zapaljena kako bi se prikrili tragovi zločina - naveo je Petković. Navodi da je takva zločinačka praksa, sponzorisana od ekstremističkih i terorističkih političkih struktura u Prištini, kulminaciju imala nepunu godinu kasnije u martovskom pogromu 2004, a da je "politika etnički čistog samoproglašenog 'Kosova' do danas neoficijelna vladajuća ideologija prištinskih separatista".

- Kurti sada očigledno priprema teren za neke buduće izbore, za novi izborni inženjering. Jasno je da on želi da eliminiše nepoželjne Srbe i da u političku igru ubaci poželjne. Zato i vrši pritisak na predstavnike SL, kako bi ih već za nekoliko meseci, kada na red dolazi glasanje za lokal, odstranio. Ono što me ne iznenađuje, ali me kao pravnika dodatno zabrinjava, jeste to što je Kurti u ovo političko razračunavanje sa predstavnicima SL, uključio pravosudne organe, koji treba da budu nezavisni od izvršne vlasti.

Čelić ni ovog puta ne očekuje nikakve konkretne poteze Brisela usmerene na "disciplinovanje" Prištine, iako sada imamo novog izaslanika za dijalog:

- Od posredovanja EU, pre svega od Francuske i Nemačke, ne očekujem nikakav boljitak za Srbe. EU i do sada nije bila ovde ni statusno ni pregovarački neutralan posrednik, nego igrač na strani Prištine. Očekujem da se što pre konsoliduje nova američka administracija u smislu kompletiranja diplomatskih predstavništava u regionu, uključujući i Prištinu. I da SAD, kao igrač iz senke, zapravo preuzmu neku konstruktivniju ulogu.

