VUČIĆ OTKRIO DETALJE SKAJ KOMUNIKACIJE, TRAŽI ODGOVOR TUŽILAŠTVA: Godinama krili podatke o Zviceru, umešani i pojedini mediji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju građanima Srbije kazao je da traži od Tužilaštva da preduzme radnje i kaže da li je lagao ili nije.

Foto: D. Milovanović/V. N.

Tvrdi da nikad nije video drogu i da sve najgore misli o narko-dilerima.

- Nikada nisam imao Skaj aplikaciju i nisam je nikad koristio, kao niko iz moje porodice. Ukoliko to nije istina, molim Tužilaštvo za organizovani kriminal da saopšti da sam to slagao i ja više nisam predsednik. Istovremeno, tražim za Tužilaštvo za organizovani kriminal da sagledaju dobro Skaj prepisku Radoja Zvicera 8MA869 i advokata Dejana Lazarevića CA283G u 20 sati i 22 minuta do 20 sati i 44 minuta i 34 sekunde kada je razmenjeno 12 poruka - kazao je on.

Pročitao je šta piše "vidim krenuli smo i sa kontra-emisijama za ljude koji imaju mozak, pa ti i ti objasne profil Žvalavog u tri minuta". Tad je uhapšen kompletan deo kavačkog klana, najokreliji kriminalci koji su sekli ljude.

"Pa, je rečeno u toj i toj emisiji na toj televiziji. Rekao je da je vlast u problemu jer dokaza nema. Krenućemo ovih dana u dnevnoj štampi da dajemo izjave. Počeli su da pljuju Žvalavog ljudi. Ne mogu više da ga ledaju i slušaju. Tražićemo vakcine protiv njega. Hahaha. Odmaraj prijatelju, pa se čujemo, pa pozdrav".

Pitao je Tužilaštvo za organizovani kriminal da obavesti javnost da li su preduzeli radnje protiv lica koja očigledno sarađuju sa kriminalnim klanovima i narko-kartelima u ovoj zemlji i preko određenih medija serviraju laže građanima Srbije kako bi uticali na javno mnjenje, donošenje političkih odluka i promenu kursa ove zemlje.

- Šta su uradili po tom pitanju i zašto su godinama krili ove podatke - rekao je on.

Najavio je i pitanje za Tužilaštvo zašto su glavni blokaderi tamo oni koji su kompromitovali mere i uzimali od dela klijenata, svojih prijatelja, pare da ih upozore na mere koje država sprovodi.

- Za to su propisane veoma visoke kazne zatvora. Tražimo da čujemo koja su ovo imena i koja su lica preko kojih su kriminalci, pre svega Radoje Zvicer kao zamenik lidera najvećeg narko-kartela u Evropi i svetu. Uskoro će se saznati ko je glavni lider, a ovaj glavni operativni lider Radoje Zvicer... Samo tražim da se vidi kome je naređivao, na koga su imali uticaj, na koga iz medija, da se ispita to i da se propisano kazni ko je u tome učestvovao ili da mi se kaže da sam ovo izmislio. Suočiću ih sa dokazima iz Europola. Ovo je lako proverljivo. To je da vidite kako se organizuje obojena revolucija - rekao je Vučić.