BRNABIĆ UGASILA PROVOKATORE SA N1: Jeste li vi državljanin Republike Srbije, napali su i vašeg predsednika (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je da su lažne optužbe potpredsednice SSP Marinike Tepić na račun predsednika Srbije Aleksadnra Vučića najvažnija tema.

Foto: Printskrin TV Pink

- Neko je optužio vašeg predsednika i mog predsednika, našeg predsednika Aleksandra Vučića da je najveći narko-trafikant na svetu i to ga optužuje iz dana u dan. Ovo je drugi dan. Vama to nije najvažnija tema? To bi bila najvažnija tema u bilo kojoj drugoj zemlji: u Nemačkoj, u Francuskoj, u Švgedskoj, u Norveškoj, u SAD... I to neko ko je narodni poslanik, potpredsednik jedne od najjačih opozicionih partija. Ali, ono što govori je to da vama to nije najvažnija tema, da vi sa N1 znate da su to gluposti i da je to neistina. Vi znate da Marinika Tepić laže - kazala je Ana Brnabić.

Kada se novinar N1 pobunio, Ana Brnabić je ironično konstatovala da oni "baš imaju standarde" i podsetila da su je u serijalu "Junaci doba zlog" uporedili sa čuvarom u nacističkom logoru.