HOLANĐANI NE MOGU DA IZLEČE GENERALA - SITUACIJA ALARMANTNA: Lekari postavili dramatično pitanje Ratku Mladiću

TRENUTNO zdravstveno stanje nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je posledica pogrešnog lečenja koje je dobio za tretman krvnog pritiska.

Davali su mu prejake diuretike, a nedovoljno tečnosti zbog čega su mu otkazali bubrezi. Od tada je neprestano vezan za krevet, izjavio je Darko Mladić, sin Ratka Mladića, gostujući u Jutarnjem programu RTRS.

Darko Mladić je dodao da porodica od jeseni ima informaciju da su mu se inficirale rane od ležanja i da ima upalu kostiju.

- Sad su nam rekli da vide da ima još nekoliko meseci života i da više nisu u stanju da ga izleče. Radimo sve što možemo da ga prebacimo na lečenje u Srbiju ili neku drugu zemlju, ako ga je uopšte sad i moguće izlečiti - rekao je Darko Mladić.

Darko Mladić je naveo da su ostali optuženi u ovakvim situacijama kada i njihovi lekari priznaju da ih ne mogu izlečiti bili puštani kući, te da očekuje da će i njegov otac dobiti takav tretman.

- Pripremamo podnesak da se on pusti bar na pokušaj lečenja u Srbiju. U komunikaciji smo sa Haškim tribunalom oko detalja koji su se juče desili, njegovi lekari su rekli da su oni, po nekim holandskim pravilima, vodili razgovor s njim i pitali ga da li on želi da ga oni reanimiraju ako mu srce otkaže. Ne znam zašto, već su ga to pitali. Nismo razmatrali da lekari mogu uopšte da razmišljaju o tome da li da ga reanimiraju ili ne - kazao je Darko Mladić.

Darko Mladić je istakao da je komunikacija s lekarima tokom svih ovih godina bila promjenjiva.

- U početku je bila haotična i zatvorena. Godinama nismo mogli da dobijemo dokumentaciju. Sada, u zadnjih nekoliko godina to se poboljašlo, dobijamo neke izveštaje, ali očito ne svu dokumentaciju. U petak su nam prosledili neke laboratorijske nalaze, ali je da je ta dokumentacija mnogo veća - naveo je on.

Darko Mladić je naglasio da se nije lako sve ove godine baviti s nečim nad čim nemate nikakvu kontrolu.

- Imali smo različite periode, trudili smo se da dođemo do relevantnih podtaka, da mu popravimo situaciju u kojoj se našao. Sada gledam da li postoji još nešto da uradim što već nisam - rekao je Darko Mladić.