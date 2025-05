"NE ZANIMAJU ME VAŠI ZAHTEVI, SLUŠAM SAMO NAROD KOJI NIJE BAHAT" Vučićeva moćna poruka iz Niša: Oslobodićemo svaki grad u Srbiji!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć da ga ne zanimaju više nikakvi zahtevi onih koji šest meseci unazad blokiraju širom Srbije, a koji su za njega govorili da je nenadležan i istakao da od danas sluša samo narod koji nije bahat i koji hoće budućnost.

Foto: Tanjug/Vladimir Sprocic

Vučić je u Nišu, tokom centralnog skupa "Ne damo Srbiju", u okviru svenarodnog sabora, navodeći da se dogode vremena kada mulj ispliva na površinu i kada najgori dobiju pozornicu za svoja nedela, istakao da je dobro što narod nikada brže nije razumeo o čemu se radi, a državne institucije počele da se suprotstavljaju.

- Slika doktora Milorada Jerkana od te večeri kada su ga maltretirali, tukli, gađali jajima i čime ne sve, kada je krenuo da odlazi, nije im bilo dosta, nastavili su da ga udaraju i gađaju u leđa i nisu razumeli da su leđa Jerkana postala srce svakog čoveka u Srbiji i da ćemo im od tada pružati otpor na svakom mestu. Niš je danas oslobođen, a njima poručujem: 'nema više vaših zahteva, gotova priča - istakao je predsednik.

Foto Novosti

Vučić je dodao da će od sada samo slušati narod koji nije bahat, koji hoće budućnost, koji neće da mu nerad i neznanje vode državu, ljude koji su siti blokada.

- Sa zahtevima je završeno, večeras je oslobođen Niš, oslobođen je svaki grad u Srbiji - poručio je Vučić.

Prema njegovim rečima, u Nišu su demonstracije preuzeli da vode oni koji se otvoreno zalažu za priznanje nezavisnosti Kosova.

- Oni to ne kriju, njihov lider, blokader, koji je napao i gradonačelnika Pavlovića, njemu je to ideal politike, za njih je kazna za Srbe u Republici Srpskoj i obeležavanje srpskog naroda kao genocidnog pogled u budućnost, a za mene, kao predsednika, budućnost su nove fabrike, putevi, pruge, naučno-tehnološki parkovi, ali i dobri odnosi, ponos i dostojanstvo našeg naroda - kazao je.

Vučić je naglasio da je Kosovo i Metohija Srbija i da nije samo Ustav Srbije.

- To je srce i duša, to je naš zavet, više od svake politike. Razumeo bih da sam negde drugo to čuo, ali da u Nišu politiku vode i državu ruše oni koji govore da su za nezavisno Kosovo, to je za mene nemoguće - rekao je predsednik.

NOVOSTI

Vučić je naveo da su Srbiju hteli da unište, jer je i svetu postalo jasno za vreme kovida da Srbija najbrže raste. Kako je pojasnio, pomislili su da se menja balans i da će Srbija biti najsnažnija u okruženju i shvatili da im to ne odgovara.

- Pomislili su - moramo da rušimo Srbiju. Dugo je to pripremano, dugo je ulagano protiv naših škola i fakulteta, protiv naših sudova - kazao je.

Prema njegovim rečima, udar nije trebalo još da se desi, ali su nesreću u Novom Sadu izazvanu padom nadstrešnice iskoristili i započeli.

- Ogroman novac, milijarde evra, su ulagane u rušenje Srbije i zamalo da im pođe za rukom. Kada analizirate, videćete finansiranje od USAID-a, drugih američkih agencija koje je predsednik Tramp ukinuo, novac iz susednih i evropskih zemalja. Čekao se trenutak i onda su izveli do sada najteži udar. Uspeli smo da opstanemo zahvaljujući vašoj čvrstini i tome što niste hteli zemlju tuđinu da predate - poručio je Vučić.