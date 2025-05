"DOBILI SMO BITNU PORUKU IZ EVROPSKIH INSTITUCIJA" Vučić nakon samita u Tirani: Borili smo se za zemlju i uradili dobar posao

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Tirane nakon samita Evropske političke zajednice.

- Imali smo dobre razgovore sa predstavnicima mnogih zemalja, bilateralnih sastanaka, dugih i važnih sastanaka. Imao sam dug razgovor sa Koštom, sa brojnim evropskim liderima od novog austrijskog kancelara kog sam danas upoznao i razgovarali o daljoj saradnji sa Austrijom, preko Meloni, Tuska, Orbana, sa kojim ću imati susret već naredne nedelje u Srbiji, od Fica, Kaje Kalas, sa Kobahidžeo gruzijskim premijerom. Video se na kratko sa svima drugima, od Sančeza, do grčkog predsednika, Maje Sandu iz Moldavije. Razgovarali od važnim ptianjima i verujem dobili bitnu poruku iz evropskih institucija da je Evropa raspoložena za proširenje više nego ranije i ako budemo obavili posao da možemo da računamo na podršku - rekao je Vučić.

Rekao je da je razgovarao o konkretnim projektima, kao što je interkonektor preko Severne Makedonije, sa drugim infrastrukturnim projektima i jedinstvenom prostoru za plaćanje.

- Borili smo se za zemlju i mislim da smo dobar posao uradili. Razgovarali smo i sa liderima iz regiona. Bio sam i sa Erdoganom, u kratkom vremenu smo postigli mnogo toga i dogovorili sastanke sa budući period - kaže Vučić.

Na pitanje da li je neko pomenuo odlazak u Moskvu, kaže da niko to nije pominjao na plenarnom delu.

- Razgovarao sam sa Makronom u Jelisejskoj palati, sa Meloni pre odlaska u Moskvu. Donald Tusk je bio strašno fer kada se govorilo o tome i kada je Kalas pokrenula to pitanje, toliko je bio fer da mogu da mu kažem hvala poljskom premijeru. Da ljudi u Srbiji treba da znaju da ne bi trebalo to da mu zaboravimo, bio je toliko fer. Poljska je sada predsedavajuća EU, to dodatno daje težinu. Oni su prva armija Evrope po brojnosti - kaže Vučić.

Odgovarajući na pitanje o situaciji na KiM, Vučić kaže da je dijalog uvek jedino rešenje.

- Razgovarao sam sa evorpskim zvaničnicima i obavestio ih o situaciji. Ne laka situacija za naš narod, ali ćemo nastaviti da insistiramo na pravima našeg naroda i ZSO. Ali polako i sigurno se stvari menjaju u EU i da se sada vidi ko suštinski izaziva nespokoj i incidente, a ne da žele stvaranje trajnog mira - kaže Vučić.

- Neko 6 meseci blokira stotine ulica svaki dan, pa vi izračunajte. Svakog dana od 800 do 900 ulica blokira, a smeta im kada su 2 ulice zatvorene na 2 dana. Nisam baš za gluposti da komentarišem - kaže Vučić.

Kaže da su oni ljudi koji dolaze autobusima, a ne automobilima, jer nemaju para.

- Oni su 1 po 1 dolazili skupim automobilima. Naši ljudi uglavnom dolaze autobusima i vozovima - kaže Vučić.

Crnogorska novinarka RTCG pokušala je da isprovocira Vučića pitanjem o izručenju Svetozara Marovića.

- Siguran sam da u Javnom servisu CG vi znate da nije predsednik Republike taj koji donosi odluke o izručenju bilo kog državljanina. Mogao sam da pitam kada ćete poštovati međ. javno pravo i međ. pravne norme i vratiti se poštovanju povelje UN i rezolucije 1244, što je mnogo bitnije od sudbine jednog čoveka. Nadležni organi odlučuju o tome u Srbiji sa pravosudnim organima, sa Ustavom i evropskim i svetskim poveljima, tako da njih morate da pitate za takve stvari. A vama neka ostane pitanje kada ćete da poštujete rezoluciju 1244 i Povelju UN - rekao je Vučić.

- Kad god mislite da ću da se uplašim agresivnih ptianja, razmislite 2 ili 3 puta da li će da se to dogodi - rekao je Vučić, na šta je neko rekao "odoše".

- Naravno da odoše - rekao je Vučić.

